Bill Kaulitz (37) muss auf Tour künftig auf einige seiner liebsten Snacks verzichten. Wie der Tokio-Hotel-Frontmann in der aktuellen Folge des Band-Podcasts "Zugabe im Tokio Hotel" erzählt, hat ihm sein Arzt gleich mehrere Lebensmittel verboten. Mandeln und andere Nüsse sind für den Sänger demnach ab sofort tabu. Auch eine bestimmte Frucht hat es erwischt: "Ich darf auch keine Ananas mehr, Leute", verkündet Bill seinen Zuhörern. Über die Entscheidung des Mediziners berichtet er weiter: "Er hat es mir extra jetzt runtergestrichen, hat gesagt, das geht nicht mehr." Dabei gilt Ananas eigentlich sogar als echter Geheimtipp für die Stimme – nur Bills Organismus spielt da offenbar nicht mit. Weshalb der Mediziner genau diese Lebensmittel gestrichen hat, behält der Sänger jedoch für sich. Klar ist damit aber: Für das Tour-Catering muss der Einkaufszettel jetzt erst einmal umgeschrieben werden.

Im Podcast überlegen Bill und seine Bandmitglieder daher sofort, welche Snacks die verbotenen Leckereien künftig ersetzen könnten. Schnell fällt die Wahl auf Herzhaftes aus der Gemüseabteilung, wobei vor allem Gurken und Kartoffeln hoch im Kurs stehen. Drummer Gustav Schäfer (38) schlägt daraufhin vor, im Backstage-Bereich demnächst ein Kartoffelgericht aufzutischen. Bills Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) spinnt den Gedanken sogar noch weiter und bringt ein kleines Waffeleisen als mögliche Lösung ins Gespräch. So ganz einfach gestaltet sich die Suche nach neuen Snacks für die Band aber nicht. Denn wie die Musiker zugeben, ist die bisherige Auswahl hinter der Bühne zwar lecker, an manchen Stellen aber auch ziemlich ungesund. Ein passender Ersatz, der sowohl schmeckt als auch zu Bills neuen Vorgaben passt, will also gut überlegt sein.

Ohnehin richtet sich die Essensplanung bei Tokio Hotel auf Tournee kaum nach normalen Uhrzeiten. Wie die Musiker berichten, wird das Abendessen meist erst nach dem Auftritt serviert. In der Praxis heißt das: Die Bandmitglieder kommen häufig erst mitten in der Nacht, gegen ein Uhr, zu ihrer eigentlichen Hauptmahlzeit. Während Bill bei den Snacks nun umdenken muss, bleibt zumindest eine Gewohnheit unverändert: An seinem bewährten Bühnengetränk hält der Sänger, der "Wetten, dass..?" im Leder-Look moderieren will, weiterhin fest. Um seine Stimme während der Auftritte zu schonen, setzt er auf lauwarmes Wasser, das er mit Ingwer und einer großzügigen Portion Manukahonig verfeinert. Diese Routine darf er auch nach den Anweisungen seines Arztes beibehalten.

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TikTok / billkaulitz Bill Kaulitz bei einer medizinischen Behandlung in einem Spa am Wörthersee

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz auf der Bühne des Nina-Chuba Konzerts in Hamburg

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