Bill (37) und Tom Kaulitz (37) stehen vor einem großen TV-Abend: Am Samstag, dem 5. Dezember, feiern die Zwillinge um 20:15 Uhr ihre Premiere als Gastgeber von Wetten, dass..?. Das ZDF zeigt die Liveshow direkt aus Halle an der Saale. Einer Pressemitteilung des Senders zufolge erwartet die Musiker von Tokio Hotel bei der Rückkehr des Show-Klassikers eine Reihe außergewöhnlicher und teils skurriler Wettideen. Kandidat Max Baum hat sich zum Beispiel ausgerechnet mit den Zähnen von Haien beschäftigt. Carolina Reichert trifft in ihrer Wette auf unzählige "Fellfreunde" und muss danach ganz genau hinsehen. Marcel Hirter hat sich wiederum vorgenommen, mit schwerem Gerät eine "ruhige Kugel" zu schieben. Damit ist auch in der Neuauflage der traditionelle Bagger wieder mit von der Partie. Außerdem wartet eine spektakuläre Außenwette auf die Brüder: Sie findet auf dem Wasser im schweizerischen Oberkirch statt.

Bei dieser Außenwette treten Sarah Spalinger, Robert von Roll und ihr Team an. Ihre Aufgabe auf dem Wasser soll laut der ZDF-Pressemitteilung so lange dauern, "bis die Korken fliegen". Was genau sich dahinter verbirgt, verrät der Sender noch nicht. Während Komikerin Hazel Brugger (32) direkt vor Ort in der Schweiz das Geschehen begleitet, sorgt Parshad Esmaeili über die sozialen Medien für zusätzliche Einblicke. Sie nimmt die Zuschauer mit hinter die Kulissen und liefert ergänzende Eindrücke rund um die Sendung. Doch auch im Studio wird es spannend: Oskar Weidmann tritt mit seinem Vorderrad und moderner Technik gegen die Uhr an. Die Brüder Paul, Fritz und Anton Ihle müssen dagegen zeigen, wie gut ihr musikalisches Taktgefühl ist. Wer am Ende als Wettkönigin oder Wettkönig aus der Sendung geht, wird nach dem bekannten Prinzip der Show entschieden. Das Publikum darf sich also auf eine bunte Mischung aus Geschick, Technik und Musik freuen.

Für Bill und Tom ist die Sendung ein besonderer Schritt: Zum ersten Mal moderieren die Zwillinge gemeinsam die traditionsreiche Samstagabendshow. Dabei sollen sie dem langjährigen ZDF-Format neues Leben einhauchen. Ganz reibungslos verliefen die Vorbereitungen aber nicht. Wie Blick berichtete, hatte Michelle Hunziker (49) eine Anfrage der neuen Gastgeber zuvor abgelehnt. Auch weitere Prominente sollen einem Auftritt eine Absage erteilt haben. Inzwischen ist die Gästeliste jedoch komplett: Als Wettpaten nehmen Nina Chuba (28), Teddy Teclebrhan, Leo Neugebauer (26), Heino Ferch (63) und Lili Epply auf der berühmten Couch Platz. Für Hollywood-Glamour sorgen Dwayne "The Rock" Johnson (54) und Kevin Hart (47). Musikalisch stellt Herbert Grönemeyer (70) einen neuen Song vor, Jamie Miller performt seinen Nummer-eins-Hit "Babydoll". Schon vor der Hauptshow gibt es eine Countdown-Sendung. Darin zeigen Janin Ullmann (45), Marvin Fischer und Lutz van der Horst (51) Eindrücke von vor und hinter den Kulissen.

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ZDF / Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz, "Wetten, dass..?"-Moderatoren

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ZDF/ Ariel Oscar Greith Bill und Tom Kaulitz

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