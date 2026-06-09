"Wetten, dass..?" bekommt mit Kaulitz-Twins ein "Facelift"

Am 5. Dezember schlägt Wetten, dass..? ein völlig neues Kapitel auf: Erstmals seit dem Abschied von Thomas Gottschalk (76) führt nicht mehr der Kultmoderator, sondern das Zwillingsduo Bill Kaulitz (36) und Tom Kaulitz (36) durch die legendäre Samstagabendshow. Das ZDF holt die Brüder für das große Comeback live nach Halle an der Saale auf die Bühne und verspricht ein deutlich aufgefrischtes Konzept. Showchef Oliver Heidemann kündigt im Gespräch mit DWDL an, dass mit den Tokio Hotel-Stars "nichts wie immer" sein werde – und macht neugierig auf einen TV-Abend, der den Klassiker in eine neue Ära führen soll. "In jedem Fall ist es eine spannende Reise, die wir jetzt begonnen haben", so Heidemann.

Ganz ohne radikalen Bruch wollen die Macher den Kult aber nicht antasten: Wetten, große Musik-Acts und prominente Gäste auf der berühmten Couch bleiben fest eingeplant, am Ende soll wie gewohnt eine Wettkönigin oder ein Wettkönig gekürt werden. Heidemann spricht dennoch von einem "Facelift" für "Wetten, dass..?", bei dem derzeit intensiv überlegt werde, wie Bill und Tom die Sendung zu "ihrer" Show machen und ihre Performance stimmig in die rund dreistündige Livesendung eingebettet werden kann. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, das ZDF sucht Wetten und Showacts, der Ticketservice hat eine eigene Seite eingerichtet – wann der Vorverkauf startet, steht aber noch nicht fest. Ob der Dezember-Termin der Auftakt zu einer dauerhaften Neuauflage wird oder ein einmaliges Spektakel bleibt, lässt der Sender bewusst offen.

Für Bill und Tom ist der "Wetten, dass..?"-Job der vorläufige Höhepunkt einer Karriere, die weit über die Musik mit Tokio Hotel hinausreicht. Die Zwillinge sind mit ihrem Podcast und diversen TV-Projekten längst zu festen Größen in der deutschen Entertainmentlandschaft geworden und stehen seit Jahren gemeinsam im Rampenlicht. Showchef Heidemann schwärmt bei DWDL von den beiden: "Ich mag die beiden sehr: Bill und Tom sind nahbar, charmant und – was für "Wetten, dass..?" nicht ganz unwichtig ist: Sie sind unerschrocken. Beide gehen das Projekt mit großer Leidenschaft und Ernsthaftigkeit an und wissen schon recht genau, was auf sie zukommt." Während Frank Elstner (84) die Neuausrichtung bereits öffentlich als "mutiges Experiment" lobte und dem Duo den Rücken stärkte, zeigen sich die Brüder nach außen hin vor allem als eingespieltes Team, das gerne gemeinsam Risiken eingeht – ob auf der Bühne, im Studio oder vor laufenden Kameras.

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Imago Musiker Bill Kaulitz und Moderator Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?", Freiburg, 03.10.2009

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PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker