Kronprinz Christian feiert seinen 21. Geburtstag ganz privat

Am 15. Oktober 2026 feiert Kronprinz Christian (21) seinen 21. Geburtstag – doch große öffentliche Feierlichkeiten stehen offenbar nicht auf dem Programm. Fie West, Königshausexpertin bei B.T., geht fest davon aus, dass der dänische Thronfolger seinen Ehrentag rein im privaten Kreis begeht. Eine offizielle Feier mit der Bevölkerung ist demnach nicht vorgesehen – lediglich die gewohnte Beflaggung der Busse in Kopenhagen und Frederiksberg sei geplant. Seinen Geburtstag dürfte der Königssohn daher abseits des großen Trubels gemeinsam mit seinem engeren Umfeld genießen. "Alles deutet darauf hin", beteuert die Expertin.

Dass Busse in Kopenhagen und Frederiksberg mit kleinen Flaggen geschmückt werden, ist in Dänemark feste Tradition, sobald bestimmte Mitglieder der Königsfamilie Geburtstag feiern. Genau bei diesem bescheidenen Brauch soll es bei Christian in diesem Jahr aber auch bleiben. Eine darüber hinausgehende offizielle Würdigung, an der auch die Bürger teilnehmen, erwartet man zum 21. Ehrentag des Thronfolgers nicht. Ganz anders verhält es sich traditionell bei anderen Mitgliedern der Familie: Wenn der amtierende König Frederik X. (58) oder die frühere Monarchin Königin Margrethe (86) Geburtstag feiern, wird das Volk ausdrücklich eingeladen, offiziell an den Feierlichkeiten und Huldigungen mitzuwirken. In solchen Fällen versammeln sich zahlreiche Dänen, um den Royals persönlich zuzujubeln.

Christian ist der älteste Sohn von König Frederik X. und Königin Mary (54) und belegt den ersten Platz in der dänischen Thronfolge. Diese Rolle übernahm er im Januar 2024: Am 14. Januar bestieg Frederik nach dem Rücktritt von Königin Margrethe II. den Thron – wodurch sein damals 18-jähriger Sohn zum Kronprinzen wurde. Seit diesem Thronwechsel begleitet er seine Eltern regelmäßig bei offiziellen Auftritten. Allein ist der Thronfolger im Palast allerdings nicht aufgewachsen, denn er hat drei jüngere Geschwister. Prinzessin Isabella (19) erblickte 2007 das Licht der Welt, 2011 folgten die Zwillinge Prinz Vincent (15) und Prinzessin Josephine (15).

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Getty Images Prinz Christian im Februar 2025

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Imago Prinz Henrik, Mary Elizabeth Donaldson, Kronprinz Frederik und Königin Margrethe nach der Staatsministerratssitzung in Amalienborg

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ActionPress / Dutch Press Photo Agency König Frederik und Königin Mary mit ihren Kindern