Lorik Bunjaku verrät: Diesen Vorteil hat Tommy im Boxkampf

Am 17. Oktober steigt Lorik Bunjaku (30) beim Boxevent Fame Fighting in den Ring. Dort trifft er auf Realitystar Tommy Pedroni (31), der bereits deutlich mehr Kampferfahrung mitbringt. Für Lorik ist es der erste Kampf dieser Art, während sein Kontrahent schon mehrfach vor Publikum geboxt hat. Darin sieht Lorik im Gespräch mit Promiflash durchaus einen Vorteil für Tommy: "Er kennt das Drumherum, er kennt dieses Einlaufen, er kennt den ganzen Ablauf, das mit den Zuschauern und so weiter. Da hat er auf jeden Fall einen Vorteil, das ist ja schwarz auf weiß." Ob sich diese Routine auch im Kampf selbst auszahlen wird, könne er allerdings nicht einschätzen. Seine eigene Vorfreude und Anspannung beeinflusse sie jedenfalls nicht.

Auch nervöser macht ihn die Erfahrung seines Gegners nach eigener Aussage nicht. "Die Aufregung ist für mich gleich, weil für mich ist es das erste Mal. Und ob er jetzt zehnmal im Ring war oder einmal, für mich bleibt die Aufregung die gleiche, [...]. Das hat mit ihm nichts zu tun", betont der ehemalige Temptation Island VIP-Kandidat. Seine Anspannung sieht Lorik sogar positiv: "Wenn ich gar nicht aufgeregt wäre, dann wäre das eigentlich kein gutes Zeichen. [...] Ich habe eher positive Aufregung." Gleichzeitig zeigt er sich voller Vorfreude und Selbstvertrauen: "Ich freue mich auf den Kampf, ich bin topfit. Ich gehe da mit einer großen Brust rein. Ich weiß, was ich kann. Und ich ziehe meinen Plan durch."

Tommy kann unterdessen bereits auf drei erfolgreiche Auftritte bei Fame Fighting zurückblicken. Bei seinem dritten Einsatz sprang der ehemalige Profischwimmer kurzfristig für Kevin Njie (30) ein und trat im Cruisergewicht gegen den britischen Influencer und Boxer Fes Batista an. In der Ostermann Arena in Leverkusen dominierte Tommy das Duell mit harten rechten Händen, schickte seinen Gegner mehrfach zu Boden und sicherte sich schließlich den Sieg durch technischen Knock-out. Schon vor dem Kampf war die Stimmung angespannt: Bei der Pressekonferenz gerieten Tommy und Fes aneinander, auch beim Wiegen wurde es während des Face-offs brenzlig. Im Ring ließ sich Tommy davon jedoch nicht beeindrucken. Er blieb offensiv, machte Druck und verteidigte mit seinem Sieg seine makellose Bilanz bei Fame Fighting.

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Imago Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Tommy Pedroni und Lorik Bunjaku bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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