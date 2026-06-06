Fame Fighting: Holt Tommy Pedroni seinen dritten K.-o.-Sieg?

In der Ostermann Arena in Leverkusen fliegen die Fäuste: Beim Box-Event Fame Fighting International steigt Realitystar und Ex-Profischwimmer Tommy Pedroni (31) kurzfristig in den Ring und trifft im Cruisergewicht auf den britischen Influencer und Boxer Fes Batista. Eigentlich hätte Kevin Njie (30) antreten sollen, doch der Sportler musste wegen einer Handverletzung passen. Schon vor dem ersten Gong war die Stimmung aufgeheizt, doch im Ring setzte Tommy dann die klareren Akzente. Mit harten rechten Händen dominierte er den Fight von Beginn an, schickte Fes mehrfach zu Boden und zwang den Ringrichter schließlich zum Eingreifen. Damit gewann Tommy den Kampf per technischem Knock-out und blieb auch bei seinem dritten Einsatz ungeschlagen.

Bereits in der ersten Runde erwischte Fes zwar den ersten Treffer, danach übernahm Tommy aber schnell das Kommando. Der ehemalige Profischwimmer wirkte druckvoller, suchte immer wieder den direkten Weg nach vorn und brachte seinen Gegner mit mehreren Treffern in Bedrängnis. Auch im zweiten Durchgang blieb Tommy am Drücker. Fes musste erneut harte Schläge einstecken, wandte sich zwischendurch immer wieder an den Schiedsrichter und ging schließlich zu Boden. In Runde drei zeigte sich dann endgültig, wie deutlich der Kampf lief: Tommy blieb überlegen, setzte weiter nach und brachte Fes mehrfach in Schwierigkeiten. Zwar kam der Boxer immer wieder auf die Beine, doch am Ende brach der Referee das Duell ab.

Dass zwischen Tommy und Fes reichlich Zündstoff steckt, hatte sich schon im Vorfeld gezeigt. Nachdem Tommy als Ersatzmann für Kevin bestätigt worden war, gerieten die beiden schon bei der Pressekonferenz heftig aneinander. Auch beim Wiegen wurde es brenzlig: Beim Face-off eskalierte die Situation erneut, beide gingen auf Tuchfühlung und die Szene sorgte rund um das Event für Gesprächsstoff. Für Tommy war der Einsatz in Leverkusen damit nicht nur ein kurzfristiger Ersatzjob, sondern auch ein Auftritt unter besonderer Spannung. Im Ring ließ der frühere Sportler davon allerdings nichts anmerken und hielt seine makellose Bilanz aufrecht.

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Imago Tommy Pedroni und Fes Batista beim Face-off vor dem Fame Fighting in Leverkusen

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Imago Tommy Pedroni bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena am 03.06.2026

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Imago Fes Batista spricht bei der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena in Leverkusen