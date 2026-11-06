Liebesgerüchte: Ariel & Lorik Bunjaku folgen sich nicht mehr

Ariel (23) und Lorik Bunjaku (30) heizen die Spekulationen um ihre Verbindung erneut an: Die frühere Dschungelcamp-Kandidatin und der Realitystar folgen einander derzeit nicht mehr auf Instagram. Auf ihren Profilen ist zu sehen, dass sie nicht mehr in den Abonnentenlisten des jeweils anderen auftauchen. Der Schritt fällt besonders auf, weil Bild erst kürzlich über eine angebliche heimliche Beziehung der beiden berichtet hatte. Dafür berief sich das Blatt auf Informationen aus ihrem gemeinsamen Umfeld. Ariel und Lorik haben bislang weder die Liebesgerüchte noch das Entfolgen kommentiert. Ob ihr mutmaßlicher Flirt bereits beendet ist oder ein anderer Anlass hinter der Veränderung steckt, bleibt deshalb unklar.

Nach Angaben von Bild sollen sich Ariel und Lorik erst nach Abschluss der Dreharbeiten zur Schweizer Ausgabe von Die Bachelorette nähergekommen sein. Die Datingshow wurde in Thailand aufgezeichnet. Aus dem Umfeld der beiden will das Medium zudem erfahren haben, dass Ariel sich privat bereits für Lorik entschieden habe. Bestätigt ist eine Beziehung allerdings weiterhin nicht. Weder traten die beiden öffentlich als Paar auf, noch machten sie eine Romanze auf ihren Social-Media-Kanälen offiziell. Auch das gegenseitige Entfolgen lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf ihren Beziehungsstatus zu. Ob sie zusammen sind, sich getrennt haben oder nie ein Paar waren, geht daraus nicht hervor.

In der Schweizer Version von "Die Bachelorette" sucht Ariel als Singlefrau nach einem passenden Partner. Seit dem Ausstrahlungsstart Ende Oktober verfolgen die Zuschauer, wie sie die Männer in Thailand kennenlernt. Die Berichte über Lorik sorgten deshalb auch wegen der zeitlichen Abfolge für Aufmerksamkeit: Die angebliche Annäherung soll erst nach den Dreharbeiten stattgefunden haben, während Ariel im Fernsehen noch unter ihren Bewerbern nach einem Favoriten sucht. Eine frühere Anfrage von Bild zu ihrer Verbindung ließen sowohl sie als auch Lorik unbeantwortet. Wie nah sie sich privat stehen, behalten die beiden damit bislang für sich. Wie Ariels Liebessuche in der Show endet, erfahren die Zuschauer in den kommenden Folgen.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, Imago Collage: Ariel und Lorik Bunjaku

Anzeige Anzeige

3+ Ariel bei Aufnahmen für "Die Bachelorette" (Schweiz) 2026

Anzeige Anzeige