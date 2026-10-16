Malle-Makler Marcel Remus feiert sein Schauspieldebüt

Marcel Remus (40) betritt völlig neues Terrain: Der Luxus-Immobilienmakler von Mallorca steht zum allerersten Mal für einen Spielfilm vor der Kamera. Laut einem Bericht von RTL ergatterte er eine Rolle im ZDF-Streifen "Verführung" – und die dürfte sich für ihn wie ein Heimspiel anfühlen. Er spielt dort nämlich einen Makler, der seine Immobilien auf Social Media vermarktet. Die Ähnlichkeiten zu seinem echten Job sind also unverkennbar. Zu dem Projekt kam er, ohne sich lange bitten zu lassen. "Ich habe eine offizielle Anfrage vom ZDF erhalten beziehungsweise von der Produktionsfirma und habe mich riesig gefreut und sofort zugesagt", erzählte er gegenüber RTL. Gedreht wurde seine Szene gemeinsam mit der Filmcrew und seinen Schauspielkollegen – und das vor rund 40 Komparsen.

Obwohl der Unternehmer durch seine Videos eigentlich einiges an Kameraerfahrung mitbringt, war ihm zu Beginn des Drehs mulmig zumute. "Als ich dann Action gehört habe, hab' ich mich wirklich kurz gefragt, was ich hier eigentlich mache", gab Marcel zu. Der Unterschied zu seinem gewohnten Terrain sei eben doch groß. "Bei meinen Immobilienvideos bin ich einfach Marcel. In eine Rolle zu schlüpfen, ist eine ganz andere Herausforderung. Genau das reizt mich", erklärte er. Lange hielt die Anspannung allerdings nicht an. Schon bald habe er den Dreh regelrecht genossen, wie er weiter schilderte: "Ich hatte Riesenspaß und die gesamte Crew und auch die Schauspielkollegen waren extrem nett und haben mich super aufgenommen!" In eine ganz andere Rolle zu schlüpfen, war für den Makler bis zu diesem Moment absolutes Neuland.

Dass es bei diesem einen Auftritt bleibt, hofft Marcel nicht – im Gegenteil. Er würde gerne weitere Rollen übernehmen, am liebsten in einer ganz bestimmten ZDF-Reihe. "'Traumschiff' wäre natürlich mein Traum: schöne Reiseziele, tolle Geschichten und der Remus mittendrin", verriet er. Sogar eine passende Figur hat er sich schon ausgedacht: "Ein Immobilienmakler, der eigentlich Urlaub machen möchte und dann doch wieder einen lukrativen Deal entdeckt." Auch auf ein lustiges Projekt hätte er Bock, denn eine ordentliche Portion Selbstironie bringt Marcel, der als Kind gehänselt wurde, auf jeden Fall mit. "Ich nehme meinen Beruf sehr ernst, mich selbst zum Glück nicht immer", so der Unternehmer. Zu seinem Ausflug in die Schauspielerei passt auch sein Lebensmotto "Alles anders als alle anderen". Mit dem Erreichen seines 40. Lebensjahres beabsichtigt er, ein neues Lebenskapitel einzuleiten.

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Getty Images Marcel Remus im Dezember 2024

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Getty Images Marcel Remus, TV-Bekanntheit

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Getty Images Marcel Remus, Immobilienmakler