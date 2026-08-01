"Muddi vs. Milf": Daniela Katzenberger zeigt Transformation

Daniela Katzenberger (39) hat auf Instagram mal wieder bewiesen, dass sie eine echte Verwandlungskünstlerin ist. Die Realitystar postete auf ihrem Profil ein Reel, das ihren Alltags- und ihren Glamourlook gegenüberstellt – und das mit einer ordentlichen Portion Selbstironie. In dem Clip ist groß eingeblendet: "Muddi vs. Milf". Anlass für die auffällige Transformation war die Marcel Remus (39) Lifestyle Night auf Mallorca, für die sich Daniela vom gemütlichen Mama-Look zur strahlenden Glamour-Diva herausgeputzt hat.

Passend zum Video ließ die 39-Jährige auch in der Kommentarspalte nichts anbrennen und kommentierte kurz und knapp: "Milf on Tour". Die Marcel Remus Lifestyle Night gehört zu den bekannten gesellschaftlichen Veranstaltungen auf Mallorca, wo Daniela seit Jahren mit ihrem Mann Lucas Cordalis (58) und der gemeinsamen Tochter lebt.

Daniela ist bekannt dafür, ihren Fans regelmäßig unverblümte Einblicke in ihr Leben zu geben – und dabei auch kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Erst kürzlich reagierte sie auf Instagram auf eine provokante Follower-Frage mit einem selbstironischen Zusammenschnitt ihrer Beauty-Eingriffe, den sie mit dem Titel "Blutgruppe-Botox" versah. Der offene Umgang mit Schönheitsthemen ist für sie genauso Markenzeichen wie ihre direkte, humorvolle Art.

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis beim Feiern

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Imago Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Sophia Cordalis im Oktober 2024

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Kitzbühel 2025