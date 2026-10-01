Verdacht auf Herzinfarkt: Marcel Remus krempelte alles um

Marcel Remus (39) feiert am 3. Oktober seinen 40. Geburtstag – und geht mit einem völlig neuen Lebensgefühl in das kommende Jahrzehnt. Grund dafür ist ein gesundheitlicher Schreckmoment, über den der Luxusmakler nun gegenüber der Abendzeitung sprach. Vor fünf Jahren wurde er mit Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht. Die Diagnose bestätigte sich am Ende zwar nicht, der Vorfall wirkt bei ihm aber bis heute nach. "Mein Körper signalisierte mir sehr deutlich, dass mein Pensum zu groß gewesen ist. Ich habe zu vieles gleichzeitig gemacht", erinnerte sich der Unternehmer. Und weiter: "Am Ende bestätigte sich der Infarkt Gott sei Dank nicht. Aber die Warnung blieb natürlich." Über einen langen Zeitraum hatte Marcel ein extremes Arbeitspensum bewältigt und unzählige Projekte gleichzeitig jongliert. Damit soll nun Schluss sein: In Zukunft will er deutlich mehr auf seinen Körper hören, sich feste Ruheinseln im Alltag schaffen und achtsamer mit den eigenen Energiereserven umgehen.

Sein neuer Lebensstil basiert auf strikten Routinen: Einmal jährlich checkt der Immobilienvermittler für eine Kur bei Vivamayr ein, flankiert von kontinuierlichen Arztterminen. Erst vor einer Woche stand eine kardiologische Untersuchung auf dem Plan – glücklicherweise komplett ohne Befund. Ein radikales Upgrade gab es auch in der Küche. In den eigenen vier Wänden zaubert ein Privatkoch magere Gerichte, zubereitet mit minimalem Einsatz von Öl und nahezu zuckerfrei. Um den Kreislauf in Schwung zu bringen, setzt er zudem auf sportliche Vielfalt: Neben Padel-Tennis und Golf möchte er demnächst auch einen Salsa-Tanzkurs ausprobieren. Von seinem Beruf verabschieden möchte Marcel, der sein Geld nicht nur als Makler verdient, sich deshalb aber keineswegs. Der Verkauf von Häusern, die Beratung seiner Kunden und außergewöhnliche Immobilien bereiten ihm nach wie vor große Freude. Ziel sei es vielmehr, Job und Selbstfürsorge endlich in ein gesundes Gleichgewicht zu bringen.

Aus heutiger Sicht sieht Marcel den Verzicht auf Pausen als eine seiner schwersten Fehlentscheidungen. Dem Dauereinsatz für die Karriere fielen nicht selten Partnerschaften und enge Freundschaften zum Opfer. Wann immer ein lukrativer Deal winkte, mussten private Verabredungen hintenanstehen – doch mit dem runden Geburtstag soll sich das Blatt wenden. Der Wahl-Mallorquiner nimmt sich vor, Aufgaben konsequent zu delegieren und die Last auf mehrere Schultern zu verteilen. Ganz von der Bildfläche verschwinden wird er jedoch nicht: Für seine Kunden bleibt er weiterhin ansprechbar. Unterstützung bekommt er dabei von seiner 62-jährigen Mutter, die seit zehn Jahren als Maklerin in seinem Unternehmen tätig ist. Privat ist Marcel aktuell Single. Eine Hochzeit oder Kinder in seinen Vierzigern schließt er zwar nicht aus, aktiv darauf hinarbeiten will er aber nicht. Auf Mallorca datet er nach eigener Aussage ohnehin nicht – dort stehe sein Geschäft im Mittelpunkt und über Privates werde viel gesprochen.

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Getty Images Marcel Remus, TV-Immobilienmakler

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Getty Images Marcel Remus, TV-Bekanntheit

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Getty Images Marcel Remus, Immobilienmakler