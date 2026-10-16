Martin Freeman und Rachel Benaissa haben geheiratet

Martin Freeman (55) hat seine Partnerin Rachel Benaissa geheiratet. Nach sechs Jahren Beziehung sollen sich der britische Schauspieler und die französische Darstellerin bereits Anfang des Jahres das Jawort gegeben haben, wie The Sun berichtet. Ein Sprecher des 55-Jährigen bestätigte die Hochzeit gegenüber dem britischen Boulevardblatt. Öffentlich wurde die Nachricht nach einem gemeinsamen Auftritt beim BFI London Film Festival am Mittwochabend. Dort begleitete Rachel ihren Mann zur Gala-Vorführung seines neuen Films "A Long Winter". Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich sind bei dem Paar, das seine Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, eine Seltenheit.

Martin und Rachel sind seit 2020 ein Paar, halten ihre Beziehung aber weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Interviews über ihr Privatleben geben die beiden kaum. Auch beruflich ist Rachel vor der Kamera zu Hause: Die Schauspielerin war unter anderem in der Serie "Normal People" sowie in "This Way Up" und dem Film "Irish Wish" zu sehen. Martin gehört dagegen seit Jahren zu den bekanntesten britischen Schauspielern. International bekannt wurde er als Dr. John Watson in der BBC-Serie Sherlock. In der "Hobbit"-Trilogie übernahm er zudem die Rolle des Bilbo Beutlin.

Vor seiner Beziehung mit Rachel war Martin 16 Jahre lang mit seiner "Sherlock"-Kollegin Amanda Abbington (52) liiert. Aus der Beziehung gingen zwei gemeinsame Kinder hervor. In der BBC-Serie spielten die beiden an der Seite von Benedict Cumberbatch (50), der den berühmten Detektiv verkörperte, das Ehepaar John und Mary Watson. Wie schwierig es war, trotz der privaten Trennung weiter zusammenzuarbeiten, schilderte Amanda gegenüber The Sunday Times Magazine. "Wir haben es niemandem erzählt, außer ein paar wenigen wichtigen Personen, die es wegen der logistischen Abläufe in Hotels und so weiter wissen mussten. Es dauerte sechs Monate, bis es bekannt wurde", berichtete sie. Zur weiteren Zusammenarbeit am Set sagte sie: "Wir haben uns professionell verhalten und wollten einfach weitermachen, die Serie drehen und höflich miteinander umgehen." Auch heute begegnen sich die beiden mit Respekt: "Wir bewundern uns beide nach wie vor sehr als Schauspieler." Inzwischen ist Amanda mit dem Stuntman Jonathan Goodwin (46) verlobt; zur bevorstehenden Hochzeit hat sie ihren Expartner eingeladen.

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Getty Images Beim BFI London Film Festival: Martin Freeman und Rachel Benaissa bei der Gala zu "A Long Winter" im Royal Festival Hall

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Getty Images Martin Freeman und Rachel Benaissa, 2023

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Getty Images Benedict Cumberbatch, Schauspieler und Martin Freeman, Schauspieler