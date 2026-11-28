Martin Freeman (55) verdankt seine Gastrolle in der sechsten Staffel von Only Murders in the Building einem entscheidenden Tipp von seiner Frau. Als bekannt wurde, dass die Comedyserie erstmals in London gedreht wird, ermutigte sie den Schauspieler dazu, sein Interesse offen zu bekunden. Bei der Weltpremiere der neuen Folgen erzählte der große Fan der Serie laut Press Association nun, wie es dazu kam: "Ich habe meinen Hut in den Ring geworfen, denn als ich hörte, dass sie in London drehen würden, sagte meine Frau tatsächlich: 'Du liebst diese Serie. Lass sie wissen, dass du sie liebst, und schau, ob es darin eine Rolle für dich gibt.' Also tat ich es, und es gab eine." Martin wandte sich daraufhin an die Produktion – und erhielt tatsächlich einen Gastpart an der Seite von Steve Martin (81), Martin Short (76) und Selena Gomez (34). Zu sehen ist sein Auftritt schon bald: Die sechste Staffel startet am 8. Dezember auf Disney+.

Dass die Verantwortlichen auch wirklich eine passende Figur für ihn fanden, freute Martin sehr. Die Arbeit an der Serie sei für ihn ein reines Vergnügen gewesen. Ein Moment stach für ihn während der Dreharbeiten aber ganz besonders heraus. "Ich hatte ein Duell mit Steve Martin – das ist ziemlich cool. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich so etwas einmal machen würde", freute sich Martin im Gespräch mit Press Association. Zugleich genoss er es, Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez als eingespieltes Hauptdarstellertrio aus nächster Nähe zu erleben. Ihr harmonisches Miteinander sei dabei keineswegs nur gespielt: "Sie mögen einander wirklich, das ist der Punkt." Diese Verbundenheit habe die gesamte Produktion geprägt. "Wenn das ganz oben beginnt und zwischen den Menschen echte Zuneigung und Liebe herrschen, überträgt sich das gewissermaßen auf alle, und das liebe ich", schwärmte der Brite.

Für die neuen Folgen verlässt "Only Murders in the Building" seinen bisherigen Hauptschauplatz New York. Stattdessen reist das ermittelnde Podcasttrio Charles, Oliver und Mabel nach London. Neben Martin stoßen zudem zahlreiche weitere britische Stars zum Cast. Dazu zählen David Tennant (55), Olivia Colman (52), Geri Halliwell (54), Nicola Coughlan (39), Jodie Whittaker (44), Jim Broadbent (77) und Richard Ayoade. Prominente Gastauftritte sind dabei aber absolut nichts Neues und gehören schon seit dem Start zum Konzept der Comedyserie. In früheren Staffeln wirkten unter anderem Meryl Streep (77), Da'Vine Joy Randolph (40), Renée Zellweger (57), Paul Rudd (57), Shirley MacLaine (92) und Tina Fey (56) mit.

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Getty Images Martin Freeman, Schauspieler

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Getty Images Martin Freeman mit seiner Freundin bei den BAFTA Film Awards 2023

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