Amanda Abbington lädt Ex Martin Freeman zur Hochzeit ein

Amanda Abbington (50), bekannt als Mary Morstan aus der Serie Sherlock, hat erklärt, dass ihr Ex-Partner Martin Freeman (53) bei ihrer Hochzeit im nächsten Jahr dabei sein wird, wie Mirror nun berichtet. Die Schauspielerin, die sich 2021 mit Stuntman Jonathan Goodwin (44) verlobte, betont, dass sie und Martin auch nach der Trennung 2016 noch ein vertrauensvolles Verhältnis pflegen. Besonders im Hinblick auf ihre gemeinsamen Kinder, Joe (18) und Grace (16), sei diese enge Beziehung für sie von großer Bedeutung.

Erstmals trafen Amanda und Jonathan im Jahr 2000 an einem Filmset aufeinander. Einen engeren Kontakt bauten die beiden laut Mirror aber erst auf, als sie 2012 begannen, sich über Twitter austauschten. Zu diesem Zeitpunkt waren beide noch in anderen Beziehungen. 2021, als beide Single waren, entwickelten sich die lockeren Online-Gespräche schließlich zu einer ernsthaften Beziehung. Bei ihrem nach langer Zeit ersten persönlichen Treffen machte Jonathan ihr bereits nach der ersten Umarmung einen Heiratsantrag. Ebenfalls 2021 verletzte sich Jonathan bei einem missglückten Stunt schwer und ist seither querschnittsgelähmt.

Die Trennung von Ex-Mann Martin erwies sich für die 50-Jährige zeitweise als herausfordernd, vor allem, als Martin eine Beziehung mit der französischen Schauspielerin Rachel Benaissa einging. Trotzdem behielten die beiden ein freundschaftliches Verhältnis bei. Martin beschrieb die Trennung als "sehr, sehr einvernehmlich" und betonte in einem Interview mit Financial Times, dass er Amanda immer lieben wird. Während ihrer gemeinsamen Jahre arbeiteten beide mehrfach gemeinsam an Projekten und teilen sich bis heute die Verantwortung für ihre Kinder.

Instagram / jonathangoodwinofficial Jonathan Goodwin und Amanda Abbington

Jeff Spicer/ Getty Images Amanda Abbington und Martin Freeman auf einer Preisverleihung in London

