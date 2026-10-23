Nach geheimer Hochzeit: Martin Freeman strahlt mit Rachel

Martin Freeman (55) und Rachel Benaissa sind zum ersten Mal gemeinsam als Eheleute aufgetreten. Am Donnerstagabend besuchte das Paar die Galavorstellung von Derren Browns Show "Only Human" im Apollo Theatre in London – nur wenige Tage, nachdem ihre heimliche Trauung publik geworden war. Vor den Fotografen gaben sich der Sherlock-Darsteller und die 32-jährige Schauspielerin ausgesprochen vertraut. Geheiratet haben die beiden laut Daily Mail offenbar bereits Anfang 2026 – und zwar ganz ohne großes öffentliches Aufsehen. Inzwischen hat ein Sprecher des Schauspielers bestätigt, dass Martin und Rachel den Bund fürs Leben geschlossen haben. Hinweise darauf gab es schon eine Woche vor dem Galabesuch: Bei der Premiere von Martins neuem Film "The Long Winter" fiel Beobachtern ein goldener Ehering an der Hand des Schauspielers auf. Auch Rachel trug neben ihrem funkelnden Verlobungsring ein neues Schmuckstück, das ihren veränderten Beziehungsstatus verriet.

Rachel erschien in einem farbenfrohen Strickpullover und schmiegte sich eng an ihren Mann, der sich für den Abend für eine elegante graue Jacke entschieden hatte. Beide strahlten dabei um die Wette. Für Martin und Rachel war es der erste Termin auf dem roten Teppich, seit ihr neuer Familienstand offiziell ist. Händchenhaltend und mit sichtlich guter Laune posierten sie Seite an Seite für die Kameras. Ein Paar sind die beiden bereits seit 2020. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich hatten sie bei der Eröffnungsgala des Raindance Film Festivals. Seitdem zeigen sie sich immer wieder Seite an Seite bei Branchenevents in London.

Martin war zuvor 16 Jahre lang mit der Schauspielerin Amanda Abbington (52) liiert. Die beiden spielten Seite an Seite in der Erfolgsserie "Sherlock". Das Paar trennte sich 2016 und hat zwei gemeinsame Kinder, Grace und Joe. Amanda betonte jedoch, dass sie und Martin weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden seien. Zu Martins Familie soll Rachel mittlerweile ein enges Verhältnis aufgebaut haben. In einem TikTok-Video, das Grace veröffentlichte, tanzte die Schauspielerin gemeinsam mit Joe und den Familienhunden zu einem Lied aus Martins Weihnachtsfilm "Nativity". Das junge Ehepaar teilt gemeinsame Hobbys und verbringt viel Zeit miteinander, so zum Beispiel beim gemeinsamen Kochen. Im Podcast "Table Manners" plauderte Martin aus, dass seine Partnerin eine Vorliebe für Wein und Käse habe.

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Imago Martin Freeman bei der West-End-Premiere von "Derren Brown: Only Human" im Apollo Theatre in London

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Getty Images Martin Freeman und Rachel Benaissa, 2023

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SIPA PRESS / ActionPress Amanda Abbington und Martin Freeman auf einer Preisverleihung in London