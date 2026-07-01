Ricky Gervais plant eigene Show statt "The Office"-Reunion

Die BBC-Verantwortlichen hatten sich das wohl anders vorgestellt: Ricky Gervais (65) wird nicht an der geplanten Reunion-Doku zum 25. Jubiläum seiner Kultserie "The Office" teilnehmen. Stattdessen plant der britische Comedian laut Daily Mail eine eigene Jubiläumsfeier, die er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichen will. Damit überlässt er seinen ehemaligen Serienkollegen Martin Freeman (54) und Mackenzie Crook die Bühne beim BBC-Special, das am 8. Juli um 22 Uhr auf BBC Two und iPlayer ausgestrahlt wird.

Rickys Vertreter erklärten gegenüber The Sun, er sei für die BBC-Produktion "nicht verfügbar" gewesen, stehe aber "ständig" in Kontakt mit dem Sender bezüglich "The Office". Sein eigenes YouTube-Projekt soll demnach auch seine neue animierte Netflix-Serie "Alley Cats" einbinden. In der BBC-Doku werden Martin und Mackenzie unterdessen ihre Erinnerungen an die Dreharbeiten mit Ricky, Co-Autor Stephen Merchant (51) und Lucy Davis (53), die in der Serie die Figur Dawn spielte, teilen. Ein Insider kommentierte die Situation gegenüber der Daily Mail: "Die BBC macht eine Dokumentation über 'The Office', ohne Ricky an Bord zu holen – das ist ein herber Schlag, denn es trübt die Feier ein wenig."

Ricky Gervais erschuf "The Office" gemeinsam mit Stephen Merchant. Die Mockumentary lief von 2001 bis 2003 nur zwei Staffeln lang auf der BBC, gilt aber bis heute als wegweisend für das Genre und wurde in 13 Länder adaptiert. In jüngerer Vergangenheit hat der Comedian seinen Fokus zunehmend auf Streaming-Plattformen und andere Sender verlagert. Zudem plant er mit "Ricky Gervais: Legend" eine neue Stand-up-Tour, die im September 2026 beginnt und bis Ende 2027 laufen soll.

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Getty Images Ricky Gervais, Komiker

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Getty Images Ricky Gervais mit seinem Walk-of-Fame-Stern

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Getty Images Ricky Gervais und Stephen Merchant bei der HBO-Session der TCA Press Tour 2010 in Pasadena