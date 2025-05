Darum sitzt "Too Hot To Handle"-Lorras Mann im Gefängnis

Seit dem Sommer 2024 ist Lorra Sophie mit dem US-Amerikaner Josh verheiratet. Das Besondere: Ihr Mann sitzt zurzeit eine Haftstrafe ab. Auf Instagram äußert sich die einstige Too Hot To Handle: Germany-Kandidatin nun zu den Hintergründen seiner Inhaftierung. "Er sitzt wegen einer Straftat, die es so in Deutschland per Gesetz nicht gibt – Mord durch kontrollierte Substanzen." Ihr Partner habe als 18-Jähriger mit Fentanyl gestrecktes Percocet an eine 17-Jährige verkauft. "Er ist die jüngste Person, die für diese Straftat im Bundesstaat Washington verurteilt wurde", erzählt die TV-Bekanntheit weiter. Josh habe das Mädchen damals sogar gewarnt, nicht zu viel von den Drogen zu nehmen, doch sie habe nicht auf ihn gehört.

Die Influencerin nimmt ihren Ehemann dafür in Schutz und erklärt, dass er durch seine Sozialisierung in das Drogenmilieu abgerutscht sei. Lorra berichtet: "Ein sehr nahestehendes Familienmitglied von ihm war groß im Drogenbusiness und hat ihn da von Anfang an mit reingezogen." Nach fünf Jahren im Gefängnis gibt es nun einen Hoffnungsschimmer für den Straftäter: In etwa acht Monaten darf Joshua den Knast verlassen und wird den Rest seiner Strafe im Hausarrest absitzen. Eigentlich sollte er schon im Mai freigelassen werden, doch durch eine Rauferei mit seinem Zellnachbarn habe sich dieses Datum nach hinten verschoben.

Bei "Too Hot To Handle: Germany" hatte Lorra noch Augen für einen anderen Mann. In der Netflix-Show bandelte sie mit Furkan Akkaya (24) an, doch im Frühjahr 2023 machten sie ihre Trennung öffentlich. Inzwischen ist der TV-Casanova glücklich an Lisa Marie Straube (24) vergeben. Das Paar wohnt gemeinsam mit seinem ersten Kind in Dubai.

Instagram / lorasophiee Influencerin Lorra Sophie mit ihrem Ehemann Joshua Stewart

Instagram / iamofficialakka Akka und Sophie, "Too Hot To Handle"-Kandidaten

