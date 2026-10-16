Name verraten: Sophia Grace Brownlee begrüßt drittes Baby

Sophia Grace Brownlee (23) hat erneut Nachwuchs bekommen – und zwar schon vor knapp zwei Wochen. Am 4. Oktober 2026 kam das dritte Kind des Social-Media-Stars zur Welt, öffentlich machte sie die frohe Botschaft aber erst jetzt auf Instagram. Dort verriet die 23-Jährige auch direkt, wie ihre Tochter heißt: Ariella Bleu. Zu der Ankündigung teilte Sophia gleich mehrere Aufnahmen, auf denen sie ihr Neugeborenes zärtlich im Arm hält. Für die Fotos posierte sie in einem schulterfreien Strickkleid vor einem Meer aus rosafarbenen Luftballons. Auf einem davon prangte der Name des Babys. Ariella ist das dritte gemeinsame Kind von Sophia und ihrem langjährigen Partner, den sie konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält.

Mit der kleinen Ariella ist die Familie nun komplett: Sophia und ihr Partner sind bereits Eltern eines Sohnes namens River, der inzwischen drei Jahre alt ist. Außerdem haben sie eine Tochter. Athena ist fast zwei Jahre alt. Die Britin wurde bereits 2011 einem breiten Publikum bekannt, als sie gemeinsam mit ihrer Cousine Rosie McClelland Nicki Minajs (43) Hit "Super Bass" in "The Ellen DeGeneres Show" performte und über Nacht viral ging. Über ihre frühe Mutterschaft sprach Sophia im Februar im Podcast "Private Story": "Ich war ziemlich jung, als ich River bekam. Ich war 19, und ich finde schon, dass das ziemlich jung ist. Aber ich bereue nichts, weil ich glücklich damit bin, wo ich heute stehe."

Dass erneut Nachwuchs unterwegs war, hatte die Influencerin im Juni dieses Jahres mit einem Familienvideo im Netz verkündet. In einem Clip präsentierte sie ihren Babybauch in einem fließenden weißen Kleid, während River und Athena stolz die Ultraschallbilder ihres künftigen Geschwisterchens in die Kamera hielten. Details gab Sophia damals noch nicht preis: Weder das Geschlecht noch den errechneten Geburtstermin oder den Namen Ariella Bleu verriet die werdende Dreifachmama zu diesem Zeitpunkt. Dass ihre Kinder altersmäßig nah beieinanderliegen, war durchaus gewollt. Schon vor der Geburt von Athena hatte die Musikerin betont, dass sie sich für River ein Geschwisterkind mit möglichst geringem Altersabstand wünsche, damit die beiden gemeinsam aufwachsen können.

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Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee, Social-Media-Star

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Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee, Juni 2026

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Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace mit Babybauch im September 2024

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