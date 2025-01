Süße Nachrichten: Sophia Grace Brownlees zweites Baby ist da

Die Familie von Sophia Grace Brownlee (21) ist um ein Mitglied gewachsen! Die Influencerin hat ihre zweite Tochter zur Welt gebracht und die frohe Nachricht auf Instagram mit ihren Fans geteilt. Die britische Sängerin, die 2011 mit ihrer Cousine Rosie McClelland in der "The Ellen DeGeneres Show" mit ihrer Interpretation von Nicki Minajs (42) "Super Bass" viral ging, teilte ein zauberhaftes Foto: Darauf hält sie ihre kleine Tochter im Arm, die in einem zartrosafarbenen Strampler kuschelig in Mamas Arme geschmiegt ist. In der Bildunterschrift verriet Sophia Grace auch das Geburtsdatum, den 29. Dezember 2024.

Sophia Grace ist bereits Mutter eines zweijährigen Sohnes namens River, den sie mit ihrem Freund großzieht. Im August verkündete sie ihre erneute Schwangerschaft in einem YouTube-Video mit dem eindringlichen Titel "Ich bin schwanger mit Baby Nummer zwei". Sie erzählte strahlend, dass sie die Neuigkeiten lange geheim gehalten hatte: "Einige von euch haben es schon in den Kommentaren vermutet, und ich wollte so gern sagen: 'Ja, das stimmt!'"

Im September machte Sophia Grace dann eine weitere aufregende Ankündigung: Sie erwartete ein kleines Mädchen! Auf Instagram präsentierte sie eine elegante Torte, geschmückt mit blauen und rosa Blumen sowie Schmetterlingen, auf der die Worte "Junge oder Mädchen" prangten. Den Moment der Enthüllung gestaltete sie kreativ und charmant: Mit einem Champagnerglas hob sie etwas Kuchen heraus und präsentierte leuchtend pinke Schichten, die das Geschlecht ihres Babys preisgaben. "Es ist ein Mädchen", schrieb sie in der Bildunterschrift – und begeisterte damit erneut ihre Community.

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee mit ihrem Sohn River

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace bei ihrer Babyparty, Januar 2023

