Sophia Grace Brownlees verrät den Namen ihrer Neugeborenen

Sophia Grace Brownlee (21) lüftet das Geheimnis! Vor drei Wochen ist die Netzbekanntheit zum zweiten Mal Mama geworden – den Namen verriet sie ihren Fans bisher noch nicht. Nun bringt sie aber Licht ins Dunkel. Auf Instagram teilt die Britin einige Fotos, auf denen sie mit ihrem Baby zu sehen ist. Mit einem Lächeln auf den Lippen und in einem flauschigen Kleid hält Sophia ihre Kleine im Arm und steht dabei vor einer Wand, an der in großen Buchstabenluftballons der Name ihres Töchterchens steht: Athena Rose!

Die Fans der 21-Jährigen sind total begeistert von dem Namen ihres zweiten Kindes und hinterlassen zahlreiche süße Kommentare unter dem Posting: "Schöner Name für ein schönes Mädchen" und "Athena bedeutet Göttin des Krieges, ein so toller Name", schreiben zwei User. Einer bemerkte auch, dass der Zweitname des kleinen Mädchens dem Namen von Sophias Cousine Rosie McClelland ähnelt. "Rose wie ihre Tante Rosie!" Die 18-Jährige meldete sich direkt auch unter Sophias Beitrag und schwärmte von ihrem neusten Familienmitglied: "Der allerschönste Name."

Sophia und Rosie waren vor über einem Jahrzehnt mit ihrer Version von Nicki Minajs (42) "Super Bass" in der "The Ellen Degeneres Show" viral gegangen und waren damit zu Kinderstars geworden. Sophia hat ihre Karriere seither vor allem über Social-Media-Plattformen wie Instagram und YouTube weitergeführt, wo sie mittlerweile ihre Fans an ihrem Leben als zweifache Mutter teilhaben lässt. Neben ihrer Tochter hat sie mit ihrem Partner, den sie aus der Öffentlichkeit heraushält, einen Sohn namens River, der vor zwei Jahren das Licht der Welt erblickte.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee mit ihrer Tochter Athena Rose

Anzeige Anzeige

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee mit ihrem Sohn River

Anzeige Anzeige