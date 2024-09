Sophia Grace enthüllt das Geschlecht ihres zweiten Babys

Sophia Grace Brownlee (21) verrät das Geschlecht ihres zweiten Babys! Auf Instagram teilt der Kinderstar ein neues Video, in dem er eine weiße Torte, verziert mit blauen und rosa Blumen sowie Schmetterlingen und der Aufschrift "Mädchen oder Junge" teilt. Dann hebt Sophia Grace mit einem Sektglas ein Stück der Torte an, das innen leuchtend rosa ist, und enthüllt damit, dass sie ein Mädchen erwartet! "Es ist ein... Mädchen", schreibt sie zu der Ankündigung.

Sophia Grace, die bereits Mutter eines 18 Monate alten Sohnes ist, hatte das Geschlecht ihres Babys bereits eine Weile geheim gehalten. Als sie Ende August ihre Schwangerschaft auf ihrem YouTube-Kanal ankündigte, erklärte sie schon: "Ich werde heute das Geschlecht erfahren. Ich kann euch gar nicht erklären, wie aufgeregt ich bin, und das Video wird bald erscheinen, also haltet euch bereit." Die "Girl In The Mirror"-Interpretin teilte außerdem schon Clips ihrer bisherigen Schwangerschaftsreise, einschließlich der Ankunft bei ihrem ersten Hebammentermin, ihrem ersten Ultraschall und der Zwölf-Wochen-Untersuchung.

Die YouTuberin verkündete vor rund drei Wochen, dass sie ihr zweites Kind erwartet. Ihr erster Sohn trägt den Namen River und er kam im März vergangenen Jahres zur Welt. Die Geburt war allerdings alles andere als einfach – Sophia Grace brauchte einen Notkaiserschnitt, da ihr Sohn in einer ungünstigen Position gelegen hatte. Trotz dieser Erfahrungen freut sich Sophia Grace sehr auf ihr zweites Kind.

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace' Torte mit dem Babygeschlecht

Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace bei ihrer Babyparty, Januar 2023

