Sophia Grace Brownlee (23) verkündet dritte Schwangerschaft

Es gibt freudige Neuigkeiten von Sophia Grace Brownlee (23): Die Britin erwartet ihr drittes Kind! Auf Instagram teilte sie am Sonntag ein süßes Familienvideo, in dem sie ihre beiden Kinder River und Athena mit Ultraschallfotos in den Händen zeigt. Dazu schrieb sie auf Social Media: "Wir freuen uns so sehr, dich kennenzulernen." Weitere Details wie das Geschlecht oder den Geburtstermin ließ Sophia vorerst offen.

Sophia ist damit schon zum dritten Mal in kurzer Zeit schwanger. Ihren Sohn River brachte sie im März 2023 zur Welt, als sie gerade 19 Jahre alt war. Tochter Athena Rose kam im Dezember 2024 hinzu. Wer der Vater der Kinder ist, hat Sophia bisher nie öffentlich gemacht. In dem Podcast "Private Story" sprach sie erst vor Kurzem darüber, wie sie ihr frühes Mutterdasein empfindet: "Ich war ziemlich jung, als ich River bekam. Ich war 19, was ich schon für recht jung halte. Ich bereue nichts, weil ich jetzt ganz glücklich bin, wo ich bin. Als ich Athena bekam, war ich 21, was etwas älter ist." Sie ergänzte außerdem: "Es ist offensichtlich jung, Kinder zu haben, aber ich glaube nicht, dass es ein richtiges Alter dafür gibt – solange man bereit und reif genug ist, ist das alles, was zählt."

Einem breiten Publikum wurde Sophia als Kind bekannt, als sie in der damaligen Talkshow von Ellen DeGeneres (68) zu sehen war – mit einem viralen Tanzauftritt zu Nicki Minajs (43) Song "Super Bass". Ihr früher Ruhm und die damit verbundenen Einnahmen gaben ihr nach eigenen Angaben die finanzielle Grundlage für ihre junge Familie. "Wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich sehr zu kämpfen gehabt. Ich bin gesegnet, dass ich in dieser Situation war", erklärte sie im Podcast. Die Schwangerschaft mit Athena verlief dabei deutlich entspannter als ihre erste: Bei River musste Sophia einen Notkaiserschnitt über sich ergehen lassen – ein Erlebnis, das sie als einen der "beängstigendsten Momente" ihres Lebens bezeichnete. Bei ihrer Tochter entschied sie sich dann für eine natürliche Geburt.

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Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee, Juni 2026

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Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace mit Babybauch im September 2024

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Instagram / therealsophiagrace Sophia Grace Brownlee mit ihrer Tochter Athena Rose