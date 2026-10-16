Romeo Beckhams Freundin Kim Turnbull von Hund gebissen

Ein Urlaub auf Bali, ein hungriger Straßenhund und eine gute Tat, die nach hinten losging: Kim Turnbull hat im gemeinsamen Baliurlaub mit Romeo Beckham (24) einen echten Schreckmoment erlebt. Wie das Model auf Instagram berichtete, wollte sie einem Straßenhund Futter geben. Weil der Wind das Fressen wegwehte, wollte sie es noch einmal richtig vor dem Tier platzieren – und wurde prompt gebissen. Die Verletzung sei zwar kaum sichtbar und lediglich so groß wie ein winziger Punkt gewesen, dennoch wollte die DJ auf Nummer sicher gehen. Nach einer eigenen Internetrecherche und zahlreichen besorgten Nachrichten von Familie, Freunden und Fans suchte sie ein nahegelegenes medizinisches Zentrum auf. Dort ließ sich Kim vorsorglich gegen Tollwut impfen. Besonders überraschend: Trotz der Attacke kümmerte sie sich weiter um den Hund. Sie ging noch einmal zu dem Vierbeiner zurück und gab ihm erneut Futter. Offenbar hatte sie ihm den Vorfall nicht übel genommen. Wenig später tauchte der Streuner sogar wieder bei ihr auf.

Kim vermutete, dass der Hund ihre Bewegung am Futter falsch verstanden hatte. "Ich schätze, er dachte, ich würde es ihm wieder wegnehmen", erklärte sie auf Instagram. Von dem Biss ließ sie sich jedoch nicht abschrecken. "Ihr könnt darauf wetten, dass ich zurückgegangen bin und ihn ein zweites Mal gefüttert habe, nachdem er mich gebissen hatte. Jetzt ist er wieder da. Entschuldigt er sich gerade oder will er noch mehr Futter?", schrieb sie dort. Nachdem sich Familie, Freunde und Fans besorgt bei ihr gemeldet hatten, suchte sie ein nahegelegenes medizinisches Zentrum auf. Auf Instagram gab sie anschließend Entwarnung: "Das ist wohl die typischste Aktion, die ich hätte bringen können. Die Tollwutimpfung ist auf dem Weg – an alle Freunde, die mir besorgt schreiben." Laut dem britischen Gesundheitsdienst NHS kann das Virus selbst durch kleinste Bisse oder Kratzer übertragen werden. Treten erst einmal Symptome auf, verläuft Tollwut fast immer tödlich – eine Impfung und eine frühzeitige Behandlung können das verhindern.

Kim und Romeo waren in der Vergangenheit immer wieder gemeinsam zu sehen. Drei Monate vor dem Vorfall waren Kim und Romeo noch gemeinsam in London unterwegs. Nach einem Besuch im Restaurant Honest Greens im Stadtteil Soho schlenderten sie entspannt durch das Viertel. Auch im Rahmen der London Fashion Week zog das Duo die Blicke auf sich: Bei einer Burberryshow hatten sie zuvor für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Sohn von Victoria Beckham (52) und David Beckham (51) erschien dort in einer kurzen schwarzen Parkajacke. Kim setzte hingegen auf einen beigefarbenen Trenchcoat der Modemarke. Im Urlaub in Indonesien stand dann allerdings weniger ihr Beziehungsleben als vielmehr Kims unerwartete Begegnung mit dem Straßenhund im Mittelpunkt. Trotz des Bisses versorgte sie das Tier weiter, während sie sich selbst medizinisch behandeln ließ.

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Instagram / kim_turnbull Kim Turnbull, Model und DJane

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Instagram / kim_turnbull Kim Turnbull, DJane

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Getty Images Romeo Beckham und Kim Turnbull bei der Burberry-Show während der London Fashion Week am Chelsea College of Arts