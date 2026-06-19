Romeo Beckham nach Bußgeld wieder verliebt unterwegs

Nach dem Wirbel um seine Verurteilung gönnte sich Romeo Beckham (23) nun eine entspannte Auszeit. Der Sohn von Victoria (52) und David Beckham (51) wurde laut Daily Mail jetzt erstmals wieder öffentlich mit seiner Freundin Kim Turnbull gesichtet. Gemeinsam besuchten die beiden ein Restaurant der Kette Honest Greens im Londoner Stadtteil Soho, bevor sie entspannt durch das Viertel spazierten. Die jüngsten Schlagzeilen scheinen dem Paar die gute Laune jedenfalls nicht verdorben zu haben.

Erst vergangene Woche war Romeo laut Daily Mail vor dem Westminster Magistrates' Court schuldig gesprochen worden, weil er im September sein Handy am Steuer seines Porsche 911 benutzt haben soll. Ein Polizist hatte den Promisohn damals an einer roten Ampel beobachtet und angegeben, Romeo habe auf sein Telefon geschaut und darauf gescrollt. Gegen ihn wurde daraufhin eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet rund 508 Euro verhängt. Zusätzlich erhielt er drei Punkte im Führerscheinregister sowie weitere Gebühren.

Dass Romeo nun mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, erinnert laut Daily Mail an einen ähnlichen Vorfall in der Familie: Seinem Vater David wurde 2019 für sechs Monate der Führerschein entzogen, nachdem er ebenfalls mit dem Handy am Steuer erwischt worden war. Während Romeo die Schlagzeilen derzeit offenbar gelassen nimmt, sorgt die Verurteilung dennoch für unerwünschte Aufmerksamkeit. Zuletzt stand die Familie Beckham ohnehin immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit – unter anderem wegen der anhaltenden Spannungen mit Romeos älterem Bruder Brooklyn.

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ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

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Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Kim Turnbull, 2026

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Getty Images David Beckham beim Pressetag der RHS Chelsea Flower Show 2026 in London