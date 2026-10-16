"Selbstzerstörung": Jannik macht Diana Kaloev eine Ansage

Zwischen Jannik Kontalis (30) und Diana Kaloev (29) kracht es gewaltig. Der Realitystar nutzte seine Instagram-Story nun für eine ausführliche Abrechnung mit der Influencerin und warf ihr dabei gleich zwei Dinge vor: Doppelmoral und Mobbing. Auslöser war offenbar Dianas Broadcast-Channel. Dort hatte sie Love Island VIP kommentiert und sich dabei abfällig über Jannik geäußert. Jannik ließ das nicht auf sich sitzen. "Also, das ist an Selbstzerstörung ja nicht zu überbieten", sagte er. Besonders störte ihn, dass Diana sich auf TikTok einst klar gegen Mobbing, Hetze, Shitstorms und Cancel Culture ausgesprochen hatte und nun selbst über ihn herzog. "Ich bin zutiefst erschüttert, weil ich Nein zu Mobbing sage. Und du bist eine Mobberin", wetterte er in seiner Story. Zusätzlich befeuert wurde der Streit durch eine zufällige Begegnung am vergangenen Wochenende: Durch Überschneidungen in ihrem Freundeskreis liefen sie sich in einer Bar über den Weg. Dort habe Diana ihre öffentliche Kritik jedoch nicht persönlich angesprochen.

Die Begegnung in der Bar schilderte Jannik anschließend ziemlich nüchtern: Er habe Diana ganz normal begrüßt und im ersten Moment nicht einmal realisiert, wen er da eigentlich vor sich hatte. Auf ihre öffentlichen Vorwürfe sei sie ihm gegenüber mit keiner Silbe eingegangen. Genau dieses Schweigen kreidet der Realitystar ihr nun an – schließlich habe Diana zuvor erklärt, sie würde anderen Menschen ihre Meinung auch persönlich sagen. "Du musst, wenn du so was schon sagst, erst mal, wenn du mich dann in deinem Channel beleidigst und auf TikTok noch sagst, dass du den Leuten so was ins Gesicht sagen würdest, dann musst du auch durchziehen und nicht wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen dastehen und einfach nichts sagen", schimpfte er.

Jannik, der bei "Love Island VIP" Eva Benetatou (34) sehr nahekam, stieß noch ein weiterer Punkt sauer auf: Diana soll ihn als den "Schlimmsten der Welt" betitelt haben. Angesichts der vielen Menschen und Geschehnisse auf der Welt hält er diese Formulierung für überzogen. Seine Reaktion darauf fällt allerdings nicht nur empört, sondern auch spöttisch aus. "Irgendwie ist das für mich aber auch wieder too much. Es gibt mir wieder schon so ein bisschen so 'Wolf of Wall Street'-Vibes", stichelte er. Eine öffentliche Reaktion der Influencerin auf Janniks deutliche Worte steht bislang aus.

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Collage: Getty Images, RTLZWEI Collage: Diana Kaloev und Jannik Kontalis

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RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Jannik Kontalis

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Imago Jannik Kontalis bei der Premiere von "Couple Challenge – Das stärkste Team gewinnt" im Cinenova, Köln, 14.01.2026

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