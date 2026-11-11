Exit bei "Love Island VIP": Liebesdrama um Eva und Jannik

Bei Love Island VIP müssen gleich drei Kandidaten ihre Koffer packen. Den Anfang macht Jannik Kontalis (30), der bei der Paarungszeremonie in der Casa Amor ohne Couple bleibt und deshalb sofort ausziehen muss. Der Realitystar ist allerdings überzeugt, dass sein Abschied nur von kurzer Dauer sein wird. Schließlich wartet in der anderen Villa sein Couple Evanthia Benetatou (34) auf ihn. "Schatz, ich komme", ruft er beim Verlassen der Show selbstbewusst. Doch auch für Celina Köther endet die Suche nach der Liebe: Bei der Paarungszeremonie in der anderen Villa findet sich kein Partner für sie. Weinend verabschiedet sie sich von den anderen Islandern und muss ebenfalls gehen.

Eva wird in der Frauenvilla jedoch von Neuzugang Patrick Papachristodoulou gewählt. Als sie später von Janniks Ausscheiden erfährt, ist sie völlig aufgelöst. "Es hätte nichts Schlimmeres passieren können", erklärt sie unter Tränen. Die Islanderin kann sich ein Weiterspielen ohne ihren vorherigen Partner nicht vorstellen und verlässt die Villa deshalb freiwillig. Außerhalb der Show kommt es schließlich zum lang ersehnten Wiedersehen: Am Meer fallen sich Eva und Jannik in die Arme. Sie macht ihm deutlich, dass sie ihre Beziehung auch nach der Sendung weiterführen möchte. Doch auf die beiden wartet noch eine Überraschung.

Nach den turbulenten Ereignissen kündigt Sylvie Meis (48) den verbliebenen Islandern eine besondere Überraschung an. Die Kandidaten, die die Villa zuvor verlassen mussten, bekommen die Chance auf eine Rückkehr. Neben Eva und Jannik dürfen auch Greta Barthel (27) und Rafael Neugart (31) auf ein Comeback hoffen. Die verbliebenen Couples müssen abstimmen, welches Duo wieder einziehen darf. Das Ergebnis fällt gegen Eva und Jannik aus: Drei Couples entscheiden sich für Greta und Rafael, nur zwei Stimmen entfallen auf das andere Paar. Damit dürfen Greta und Rafael zurück in die Villa, während Eva und Jannik endgültig nach Hause gehen müssen. Dabei waren Eva und Jannik seit dem ersten Tag miteinander vercouplet und hatten sich bereits gegenseitig ihre Gefühle gestanden.

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Jannik Kontalis und Evanthia Benetatou bei "Love Island VIP"

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RTLZWEI Celina Köther nach ihrem "Love Island VIP"-Exit

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