Zwischen Jannik Kontalis (30) und seiner Ex-Partnerin Gerda Lewis (34) herrscht Funkstille. Eine Versöhnung vor laufender Kamera kommt für den Realitystar offenbar nicht infrage. Das machte er nun in einer Fragerunde auf Instagram deutlich, bei der seine Follower ihm zahlreiche Fragen stellen konnten. Ein Fan wollte wissen, ob die beiden Kontakt haben: "Nein. Ich geb euch mal einen kleinen Einblick in meine Anfragen. Ich nenne jetzt keine Formate, aber irgendjemand wollte, dass wir zusammen essen und uns dann aussprechen. Und ich hab euch ja gesagt, dass ich auch sehr viel absage. Ich gehe mal davon aus, dass sie das auch direkt abgesagt hat", schrieb er. Bei dieser Gelegenheit sollten sie sich vor der Kamera aussprechen. Jannik erteilte dem Vorschlag jedoch eine klare Absage. Eine öffentliche Aussprache hält er angesichts der vielen offenen Themen zwischen ihm und Gerda für unpassend.

Dass eine gefilmte Aussprache durchaus ihren Reiz für die Zuschauer hätte, ist Jannik dabei bewusst. "Auf der einen Seite ist es natürlich für viele interessant, aber auf der anderen Seite finde ich es einfach unpassend, wenn wir uns da aussprechen würden", erklärte er. Wieso er dem Format eine Absage erteilte, beschreibt er folgendermaßen: "Ich weiß nicht, aber für mich hat das auch etwas mit Respekt zu tun. Ihr hattet einen sehr intimen Einblick in unsere Beziehung und ich finde, manche Dinge sollte man einfach erst mal privat klären. Vor allem, wenn noch so viel ungeklärt ist."

Das Ex-Paar scheint sich nicht mehr wirklich gut zu verstehen. Vor rund vier Monaten hatte Gerda gegen ihren Ex gestichelt. In einer Instagram-Fragerunde hatte ein Fan wissen wollen, ob sie Janniks neuen, kostenpflichtigen Podcast gehört hatte. Ihre Antwort fiel wenig schmeichelhaft aus: "Ja, und er hat zu viel versprochen und zu wenig geliefert. LG Gina." Für den Podcast hatte Jannik fünf Euro verlangt. Zuvor hatte seine Verbindung zu Bill Kaulitz nach der Ausstrahlung einer neuen Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" für Schlagzeilen gesorgt. Gerda und Jannik waren von Sommer 2023 bis Anfang November 2024 ein Paar.

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Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

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Getty Images Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

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