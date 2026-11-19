Jannik Kontalis (30) und Eva Benetatou (34) geben ihren Fans derzeit Rätsel auf. Bei Love Island VIP waren sich die beiden Realitystars nähergekommen und wirkten in der RTLZWEI-Datingshow unzertrennlich. Monate nach den Dreharbeiten folgen sie sich auf Instagram jedoch nicht mehr. Viele Zuschauer sehen darin einen Hinweis auf ein heimliches Liebes-Aus. Gleichzeitig kommt der Verdacht auf, die Romanze sei von Anfang an abgesprochen gewesen und nur für die Öffentlichkeit inszeniert worden. Nach einer mehrwöchigen Social-Media-Pause meldete sich Jannik nun in einer Instagram-Fragerunde zu Wort und wies die Fake-Gerüchte zurück. Die Gefühle zwischen ihm und Eva seien während der Show echt gewesen, stellte der Realitystar klar. Ob die Verbindung auch nach den Dreharbeiten Bestand hatte, verriet der Influencer allerdings noch nicht. Eine Antwort auf die offene Beziehungsfrage soll schon bald folgen. "Das dürfen wir euch erst in ein paar Tagen sagen", kündigte Jannik an.

Ein Follower hatte Jannik geschrieben, zwischen ihm und Eva wirke alles abgesprochen. Darauf antwortete der Realitystar: "Ich muss dazu sagen: Ich verstehe sogar, wenn einige das denken oder auch Teilnehmer vor Ort das gedacht haben – weil alles so perfekt gewirkt hat. Aber für uns beide war das ja auch so. Wir hatten so viele Gemeinsamkeiten, dass es schon gruselig war. Deswegen habe ich es in dem Moment auch niemandem übel genommen." Vor der Datingshow seien sich die beiden nur ein einziges Mal kurz auf einer Veranstaltung über den Weg gelaufen. Das liege inzwischen rund drei Jahre zurück. Als Beweis führte Jannik ihre wachsende Nähe in der Villa an: "Wie wir zusammen geweint und zusammen gelacht haben – das muss man irgendwo auch verstehen, dass man das nicht einfach so spielen kann", betonte er. Auffällig ist jedoch, dass Jannik bei seinen Erklärungen mehrfach in der Vergangenheitsform über die Gefühle sprach. Eine eindeutige Antwort auf den aktuellen Stand liefert das nicht. Gewissheit soll seine angekündigte Stellungnahme in wenigen Tagen bringen.

Bei "Love Island VIP" hatte es zwischen Jannik und Eva schnell gefunkt. Ihr dortiger Abschied hatte für große Gefühle gesorgt. Jannik war bei der Paarungszeremonie in der Casa Amor ohne Couple geblieben und hatte die Show verlassen müssen. Trotzdem hatte er sich beim Auszug noch zuversichtlich gezeigt: "Schatz, ich komme." Eva war unterdessen in der anderen Villa von Patrick Papachristodoulou (29) gewählt worden. Als sie von Janniks Ausscheiden erfahren hatte, war sie in Tränen ausgebrochen. "Es hätte nichts Schlimmeres passieren können", hatte sie erklärt. Schließlich hatte sie sich entschieden, freiwillig zu gehen. Am Meer waren sich die beiden anschließend wieder in die Arme gefallen. Für Evas Entscheidung zeigte Jannik auf Instagram volles Verständnis, denn er selbst hätte ähnlich gehandelt: "Ich hätte dasselbe gemacht. Ich habe mich ja auch in der anderen Villa dazu entschieden, mit niemandem zu flirten. Ich wusste ja, dass das für mich bedeutet, dass ich gehen muss. Aber ich bin lieber gegangen, als irgendwie die Gefühle von Eva zu verletzen."

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jannik Kontalis und Eva Benetatou bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Jannik Kontalis und Evanthia Benetatou bei "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige