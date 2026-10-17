Amanda Holden gedenkt ihres totgeborenen Sohnes Theo

Anlässlich der "Baby Loss Awareness Week" hat Amanda Holden (55) jetzt öffentlich an ihren Sohn Theo erinnert, den sie vor 15 Jahren verlor. Auf Instagram teilte die Moderatorin das Foto einer brennenden Kerze mit der Aufschrift "Waves of Light". Zudem verlinkte sie die britische Hilfsorganisation Tommy's, die sich für Betroffene von Fehl- und Totgeburten einsetzt. Zu der emotionalen Aufnahme schrieb sie: "Wir denken an unseren wunderschönen Sohn Theo und schicken euch allen Liebe." Mit dieser Geste gedachte die Britin nicht nur ihres eigenen Kindes, sondern sandte auch anderen betroffenen Familien liebevolle Gedanken.

Theo kam im Februar 2011 in der 28. Schwangerschaftswoche still zur Welt, wie The Sun berichtet. Anfang dieses Jahres sprach Amanda bereits in ihrer Sendung "Amanda and Alan's Greek Job" mit Alan Carr (50) offen über den schweren Verlust. "Ich sage immer, ich bin Mutter von drei Kindern, weil ich das bin", erklärte sie. Auch ihren persönlichen Umgang mit Theos Tod thematisierte Amanda: "Als wir Theo verloren, gab es keinen einzigen Moment, in dem ich dachte: 'Warum ist mir das passiert?' Aber es gab auch keinen Moment, in dem ich Gott oder irgendjemandem die Schuld gab."

In derselben Sendung erklärte Amanda ihre persönliche Sicht auf den Verlust genauer: Sie habe sich vorgestellt, dass Theo sie für einige Monate ausgewählt habe, um zu erleben, wie es sei, zu leben, sich zu entwickeln und Teil des Universums zu sein. "Ich hatte das Gefühl, dass er ins Universum zurückgekehrt ist, dass er noch immer da draußen und ein Teil unserer Familie ist." Mit ihrem Ehemann Chris Hughes hat die Moderatorin zwei Töchter, Lexi und Hollie. Dennoch zählt Theo für Amanda weiterhin ebenso zur Familie wie seine beiden Schwestern. Mit ihrer Kerze zum Gedenken an verstorbene Babys wollte die Moderatorin nun auch anderen Betroffenen in ihrer Trauer liebevolle Gedanken senden.

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Getty Images Amanda Holden, 2023

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Getty Images Amanda Holden, Schauspielerin

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