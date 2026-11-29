Amanda Holden (55) fühlt sich mit 55 Jahren so wohl in ihrer Haut wie nie zuvor und zeigt sich deshalb auch weiterhin gerne freizügig in den sozialen Medien. Im Gespräch mit dem Magazin New verriet die "Britain's Got Talent"-Jurorin, woher ihr gestärktes Selbstbewusstsein kommt. "Ich war schon immer selbstbewusst und mutig, aber jetzt bin ich es noch mehr. Ich fühle mich gut. Und es ist ein Klischee, aber in den Fünfzigern kümmert man sich weniger um die Meinung anderer", erklärte sie. Besonders viel Rückhalt geben ihr ihr Beruf und ihr enger Freundeskreis: "Ich fühle mich bestärkt dadurch, dass ich das Glück habe, noch immer zu arbeiten und dieselben starken, unterstützenden Freundinnen zu haben, die ich seit 30 Jahren kenne." Auch privat läuft es für die Moderatorin gut. Mit ihrem Ehemann Chris Hughes ist sie seit fast zwei Jahrzehnten glücklich verheiratet und noch immer frisch verliebt.

Für ihren Mann findet Amanda ausschließlich lobende Worte. Chris unterstütze sie beruflich, bringe sie zum Lachen und sei ein wunderbarer Vater. Außerdem sei er freundlich und lasse sich nicht so leicht täuschen. Besonders wichtig sei ihr jedoch, dass sie ihn nach wie vor äußerst attraktiv finde. "Er überrascht mich immer noch. Wir gehen uns gelegentlich gegenseitig auf die Nerven, wie es in jeder Ehe vorkommt, aber er ist mein Seelenverwandter. Er ist die Liebe meines Lebens", schwärmte sie gegenüber New. Auch in Sachen Mode lässt sich die Britin, die einiges für ihre jugendliche Ausstrahlung tut, nicht von Altersvorstellungen einschränken. Als Vorbilder nennt sie Stars wie Jennifer Lopez (57), Jennifer Aniston (57), Sharon Stone (68) und Charlize Theron (51). "Meine Güte, sie sind Sex auf zwei Beinen! Also ja, ich darf immer noch Overkneestiefel und Hotpants tragen. Ich werde niemals damit aufhören, Overkneestiefel zu tragen", stellte Amanda klar.

Amanda und Chris haben sich 2008 das Jawort gegeben. Gemeinsam haben sie zwei Töchter: die 20-jährige Lexi und die 14-jährige Hollie. Dass sie ihren Mann nach wie vor begehrt, sieht die Moderatorin als einen wichtigen Grund dafür, dass ihre Beziehung so lebendig geblieben ist. Beruflich steht Amanda im kommenden Jahr ein besonderes Jubiläum bevor: Wenn "Britain's Got Talent" 2027 zurückkehrt, sitzt sie bereits seit 20 Jahren in der Jury. Ursprünglich hatte sie selbst nur mit drei bis fünf Jahren in der Castingshow gerechnet. Die Sendung habe sowohl ihr eigenes Leben als auch das ihrer Familie verändert. Trotz ihrer langjährigen Erfahrung ist sie vor jeder neuen Staffel noch immer nervös. Dann sucht sie bei ihrer Jurykollegin Alesha Dixon (48) Zuspruch, wie sie dem Magazin erzählte: "Ich sage zu Alesha: 'Oh Gott, wie soll ich das schaffen?' Und sie sagt: 'Alles gut, Babe. Wir schaffen das.'"

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Getty Images Amanda Holden besucht die National Television Awards 2026 in der Londoner O2 Arena

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Getty Images Amanda Holden, Schauspielerin

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