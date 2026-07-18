Top-Bikini-Figur mit 55: Das isst Amanda Holden an einem Tag

Schauspielerin Amanda Holden (55) hat jetzt offen verraten, wie sie ihre schlanke Bikini-Figur hält. Die Schauspielerin und Moderatorin sprach mit der Daily Mail darüber, was bei ihr an einem Tag auf den Teller kommt und wie sie Training in ihren Alltag einbaut. Amanda orientiert sich an einem Tipp von Elizabeth Hurley (61) und setzt auf nur eine richtige Hauptmahlzeit. Morgens isst sie ein Eiweißomelett mit Spinat, Feta und Avocado, dazu trinkt sie grünen Saft. Danach legt sie bis zum Abend eine Essenspause ein. Außerdem erzählte sie: "Ich bin Vegetarierin, also bin ich wahrscheinlich aus Versehen ziemlich gesund."

Trotz dieser Routine verzichtet Amanda nach eigenen Worten nicht auf Genuss und sie stellte klar, dass sie Essen und Alkohol sehr liebe. Gerade bei warmem Wetter greife sie besonders gern zu einem Aperol Spritz. Komplett etwas aus ihrem Leben zu streichen, komme für Amanda nicht infrage. "Ich denke einfach, das Leben ist ohnehin schon schwierig genug, also gönn dir mit Maß, worauf du Lust hast. Ein bisschen von allem ist gut", erklärte sie. Auch beim Sport setzt die Schauspielerin auf eine alltagstaugliche Lösung: Zweimal pro Woche steigt sie zu Hause auf ihr Peloton-Bike.

Neben Ernährung und Bewegung sprach Amanda auch darüber, wie sie mit ihrem öffentlichen Bild umgeht. Die Moderatorin betonte, dass sie negative Kommentare im Netz nicht groß an sich heranlasse und oft gar nicht erst weiterlese. Für Selbstbewusstsein hat sie zudem ihre ganz eigenen Helfer im Alltag. "Ich habe immer gesagt, mein Make-up ist meine Rüstung", erzählte sie dem Blatt. Amanda ist Mutter von zwei Kindern und wurde unter anderem als Jurorin von "Britain's Got Talent" bekannt.

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Getty Images Amanda Holden bei den Variety Club Showbusiness Awards 2022

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Getty Images Amanda Holden bei der Premiere von "Britain's Got Talent", Februar 2026

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Getty Images Amanda Holden, TV-Star