Amanda Holden (55) hat einen ganz besonderen Moment mit Prinzessin Kate (44) geteilt. Bei einer Vorführung der BBC-Dokumentation "Heal" traf die Moderatorin auf die Royal. Nur kurz zuvor hatte sie eine überwältigende Nachricht erhalten: Wie Amanda bei Heart Radio erzählte, hatte ihre Mutter ihr direkt vor der Begegnung eine Textnachricht geschickt: Ihr Vater ist ein Jahr nach seiner Darmkrebsdiagnose vollständig krebsfrei. Die Britin zeigte der Prinzessin, die selbst an Krebs erkrankt war und sich in Remission befindet, daraufhin die Nachricht auf ihrem Handy. Zunächst habe sie befürchtet, Kate könne denken, sie wolle ein Selfie machen. Sie habe aber schnell klargestellt, dass sie nur die frohe Botschaft ihrer Mutter mit ihr teilen wolle. Dass beide Krebsgeschichten innerhalb eines Jahres so zusammenkamen, konnte Amanda kaum fassen. Für sie habe sich in dem Moment ein Kreis geschlossen.

Mit ihrem Bericht machte Amanda die Erkrankung ihres Vaters öffentlich. Ihre Eltern hätten während der Erkrankung nicht gewollt, dass sie darüber spreche. Die positive Wendung wolle sie nun aber mit ihren Hörern teilen. "Nur damit du Bescheid weißt: Daddy hatte seine Nachuntersuchung und ist vollkommen krebsfrei", zitierte die Moderatorin die Nachricht ihrer Mutter. Bei der Vorführung kam Amanda zusammen mit anderen Gästen persönlich mit Kate ins Gespräch und zeigte sich tief beeindruckt von ihr. Amanda beschrieb Kate als warmherzig und verletzlich und schwärmte von "einem so liebenswerten Menschen".

Kate hatte ihre Krebserkrankung im März 2024 öffentlich gemacht. Im darauffolgenden Januar gab die dreifache Mutter dann bekannt, dass sie in Remission ist. In der BBC-Dokumentation verrät sie nun offen, wie die Krankheit sie sowohl körperlich als auch innerlich verändert hat. "Krebs verändert einen. Er verändert den Körper. Er verändert einen körperlich. Man muss Behandlungen und Operationen durchstehen ... und alles, was dazugehört", betont die Royal in dem Film.

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Collage: Getty Images, Imago Amanda Holden und Prinzessin Kate Collage

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Getty Images Amanda Holden bei der Premiere von "Britain's Got Talent", Februar 2026

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