Barbara Becker feiert ihren 60. Geburtstag mit drei Partys

Barbara Becker (59) hat allen Grund zum Feiern! Am 1. November wird die Unternehmerin und Buchautorin 60 Jahre alt – und diesen runden Geburtstag möchte sie offenbar gebührend zelebrieren. Statt einer einzigen großen Party plant die Designerin gleich drei Feiern in verschiedenen Städten. Im Interview mit spot on news verriet sie, wie ihr Geburtstagsmarathon aussehen soll: "Ich mache drei Partys! Eine in Berlin, eine in Miami und eine in Mailand, weil es sonst den Rahmen sprengen würde. Aber in Berlin wird wahrscheinlich das größte Fest sein." Damit feiert Barbara nicht nur in der deutschen Hauptstadt, sondern auch in ihrer früheren Wahlheimat Miami und ihrem heutigen Zuhause Mailand. So möchte sie offenbar möglichst vielen Freunden und Wegbegleitern die Gelegenheit geben, gemeinsam mit ihr auf den besonderen Meilenstein anzustoßen.

Auch privat hat für Barbara ein neues Kapitel begonnen. Der Liebe wegen zog sie von Miami nach Mailand, wo sie inzwischen mit ihrem Partner Marcello Montini in einer kleineren Wohnung lebt. Ihrer Beziehung hat der Umzug offenbar gutgetan. "Der Alltag hat uns eher noch nähergebracht. Es ist schön, mit ihm den Alltag zu verbringen. Ich bin sehr glücklich", schwärmte sie. Dabei fiel ihr der Neustart zunächst nicht leicht: Barbara kannte kaum jemanden, sprach kein Italienisch und vermisste das Meer. Mittlerweile genießt sie jedoch die italienische Lebensart mit Marktbesuchen, gutem Essen und Espresso. Statt wie früher regelmäßig schwimmen zu gehen, legt sie heute viele Wege zu Fuß zurück. Von ihrem neuen Alltag und einfachen Routinen für mehr Energie erzählt sie auch in ihrem Buch "Five Minutes Only. Meine besten Blitzroutinen für Fitness, Health und Beauty", das sie gemeinsam mit Heike Thissen geschrieben hat und das am 20. Oktober erscheint.

In ihrer neuen Heimat Mailand lebt übrigens auch Barbaras Ex-Mann Boris Becker (58). Der ehemalige Tennisprofi wohnt dort mit seiner Ehefrau Lilian (36) und der gemeinsamen Tochter Zoë. Barbara und Boris haben ebenfalls zwei gemeinsame Kinder, die inzwischen erwachsenen Söhne Noah (32) und Elias (27). Obwohl ihre Ehe einst unter schwierigen Umständen zerbrach, verstehen sich die beiden heute offenbar bestens. "Wir sind eine Familie, und das bleiben wir. Ich bin dankbar, dass wir uns so gut miteinander verstehen", erklärte die Unternehmerin. Die Trennung war damals durch Boris' Affäre mit Angela Ermakova ausgelöst worden, aus der Tochter Anna (26) hervorging. Später übernahm der frühere Tennisstar öffentlich die Verantwortung für das Scheitern seiner Ehe mit Barbara.

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Becker, September 2024 in Berlin

Anzeige Anzeige

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker, Marcello Montini, Brittany Fousheé, Noah und Elias Becker

Anzeige Anzeige

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker im Februar 2020