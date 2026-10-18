Marcello und Ex Boris: Barbara Becker vergleicht Beziehungen

Kurz vor ihrem 60. Geburtstag am 1. November blickt Barbara Becker (59) auf die prägenden Beziehungen ihres Lebens zurück. Im Gespräch mit Bild zog die Unternehmerin Bilanz und stellte dabei zwei ganz unterschiedliche Lebensphasen gegenüber. In den Neunzigerjahren standen an der Seite ihres damaligen Ehemannes Boris Becker (58) Tennisruhm, Blitzlichtgewitter und öffentliche Auftritte im Mittelpunkt. Heute sieht ihr Alltag ganz anders aus: Mit ihrem Partner Marcello Montini, einem italienischen Geschäftsmann aus der Sport- und Modebranche, genießt sie vor allem die ruhigen Momente fernab des Jetsets. 2025 kehrte Barbara Miami nach 25 Jahren den Rücken und zog zu ihm nach Mailand. Dort leben die beiden zwar unter einem Dach, bewohnen jedoch getrennte Wohnungen. Dass ihre Beziehung nicht von Glamour geprägt sein muss, zeigt auch ein besonderes gemeinsames Abenteuer: Barbara und Marcello machten sich zu Fuß auf den Franziskusweg durch Italien.

Zehn Tage waren Barbara und ihr Partner unterwegs und legten dabei mehr als 200 Kilometer zurück – von La Verna bis nach Assisi. Auf Luxus verzichteten sie während ihrer Pilgerreise vollständig. "Marcello und ich waren gerade pilgern. Unsere Unterkünfte waren sehr einfach, typische Pilgerherbergen", berichtete Barbara. Besonders beeindruckt hätten sie die Abgeschiedenheit und die Natur entlang des Weges. "Diese echte Stille macht etwas mit einem. Wir haben Vögel, Echsen, sogar Skorpione und Schlangen gesehen", schilderte sie ihre Erlebnisse. Auch im Alltag schätzt die Designerin die ruhige und besonnene Art ihres Partners. "Marcello ist sehr still, aber wenn er etwas sagt, hat es Hand und Fuß. Er ist sehr gütig und liebevoll. Und er hört sehr gut zu", schwärmte Barbara. Zudem betonte sie: "Marcello ist bereit, zusammen mit mir zu leben und zu lernen."

Ganz anders verlief Barbaras Leben an der Seite von Boris Becker. 1993 gaben sich die beiden das Jawort, aus ihrer Ehe gingen die Söhne Noah und Elias hervor. Nach heftigen Konflikten im Zuge der Trennung und einer außergerichtlichen Einigung wurde die Scheidung im Januar 2001 rechtskräftig. Heute herrscht zwischen den beiden wieder ein gutes Verhältnis – auch, weil Boris inzwischen mit seiner Ehefrau Lilian (36) in Mailand lebt und sie sich dort regelmäßig begegnen. "Wir mögen uns sehr", sagte Barbara der Bild über den heutigen Umgang miteinander. Entscheidend sei für sie vor allem die Dankbarkeit, insbesondere mit Blick auf die gemeinsamen Kinder: "Ich sage mir immer: Ich hätte diese Kinder nicht ohne diesen Mann!" Auch mit Marcello lebt Barbara in einer Patchwork-Familie. Sie bringt ihre beiden Söhne mit, er seine zwei Töchter und einen Sohn. Hochzeitspläne haben die beiden derzeit allerdings nicht.

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Getty Images Barbara Becker und Boris Becker im Jahr 2000