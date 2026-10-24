So entspannt ist Barbara Beckers Verhältnis zu Ex Boris

Barbara Becker (59) und Boris Becker (58) haben nach dem Ende ihrer Ehe offenbar eine überraschend entspannte Ebene gefunden. Im Interview mit Gala verrät die Unternehmerin, dass sie den früheren Tennisstar heute sogar zu ihren Freunden zählt. Möglich macht den regelmäßigen Kontakt auch die räumliche Nähe: Barbara ist inzwischen nach Mailand gezogen. Dort lebt Boris bereits seit 2023 mit seiner heutigen Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro (36). Doch nicht nur die beiden Ex-Partner verbringen Zeit miteinander. Auch die neuen Partner sind längst Teil der Runde: Barbara, ihr Partner Marcello, Boris und Lilian waren bereits gemeinsam essen. Dass die Männer sich dabei in die Haare bekommen, muss offenbar niemand befürchten. Nach Barbaras Schilderung verstehen sich Marcello und Boris ausgesprochen gut.

Wie herzlich der Umgang miteinander mittlerweile ist, macht Barbara Becker ebenfalls im Gespräch mit Gala deutlich: "Wir mögen uns sehr und sehen uns regelmäßig. Wir sind auch schon zu viert essen gegangen. Marcello und Boris verstehen sich gut." Bei diesen gemeinsamen Abenden sorgt vor allem die Mischung der Sprachen für eine ungewöhnliche Tischrunde. "Es ist eine lustige Konstellation: Marcello und Lilian sprechen miteinander Italienisch, Boris und ich sprechen Deutsch. So sitzen wir zusammen am Tisch, und jeder hat irgendwie seine eigene Geheimsprache", schildert die Designerin. Dass die Treffen ohne Spannungen ablaufen, scheint ihr dabei besonders am Herzen zu liegen. "Ich finde es schön, dass wir miteinander sein können, ohne dass es kompliziert wird", betonte sie im selben Gespräch.

Barbara Becker und Boris Becker verbindet bis heute nicht nur ihre frühere Ehe, sondern auch ihre beiden gemeinsamen Söhne Noah und Elias. Die Beziehung der Eltern endete allerdings unter schmerzhaften Umständen. Boris hatte eine Affäre mit Angela Ermakova, aus der seine Tochter Anna hervorging. Später sprach der Sportler öffentlich über sein damaliges Verhalten. Er bestätigte, Barbara betrogen zu haben, und übernahm die Verantwortung dafür, dass ihre Ehe zerbrach. Von dieser schwierigen Phase ist heute offenbar nichts mehr zu spüren. Stattdessen pflegen die früheren Eheleute einen regelmäßigen Austausch, in den auch ihre heutigen Partner selbstverständlich eingebunden sind.

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Getty Images Barbara Becker und Boris Becker im Jahr 2000

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Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker bei der She's-Mercedes-Show in Berlin im Februar 2020

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Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seiner Frau Lilian, 2026