"Habe sie betrogen": Boris Becker über Scheidung von Barbara

Boris Becker (58) spricht in einem Podcast so offen wie lange nicht über das Ende seiner Ehe mit Barbara Becker (59). Im "The Louis Theroux Podcast" blickt der ehemalige Tennis-Star auf die Trennung zurück, die durch seine Affäre mit Angela Ermakova ausgelöst wurde. Als öffentlich wurde, dass aus dem Seitensprung Tochter Anna (25) hervorgegangen war, zerbrach die Ehe mit Barbara, der Mutter seiner Söhne Noah und Elias. "Ich habe sie betrogen, daran besteht kein Zweifel", sagt Boris und übernimmt damit klar die Verantwortung für das Scheitern der Beziehung.

Nach der Trennung folgte ein öffentlicher Rosenkrieg, an den sich Boris heute nur noch schemenhaft erinnert. "Nach unserer Scheidung gab es ein paar Szenen. Aber es ist schon so lange her", erklärt er im Podcast. Vieles sei verblasst, er müsse wirklich lange überlegen, was damals alles passiert sei. Entscheidend sei die öffentliche Wahrnehmung gewesen, die ihn zum Schuldigen gemacht habe. "Sie hatte die Macht, weil ich der Bösewicht war. Sie hat eine ordentliche Abfindung bekommen. Und sie hat begriffen, dass niemand perfekt ist", beschreibt Boris das damalige Kräfteverhältnis.

Heute spricht der Sportler respektvoll über seine Ex-Frau und betont, dass sie es trotz aller Verletzungen geschafft hätten, eine Beziehung aufzubauen, die auf Respekt beruht. "Sie ist eine wundervolle Mutter für meine beiden ältesten Söhne", lobt er Barbara. Auch seine eigene Rolle als Vater hebt er hervor und erklärt, er habe sich wirklich gut um seine beiden Ältesten gekümmert, obwohl sie damals nicht in Europa lebten, sondern nach Miami gezogen sind. "25 Jahre später betrachten wir uns trotz allem, was passiert ist, immer noch als eine eng verbundene Familie", resümiert Boris. Die beiden haben gemeinsam die Söhne Noah und Elias, während Anna aus der Affäre mit Angela hervorging.

Getty Images Ex-Tennisstar Boris Becker im Juni 2025 in Halle

Getty Images Noah Becker und seine Mutter Barbara Becker im Februar 2024

Instagram / barbarabeckersworld Elias und Barbara Becker im September 2024