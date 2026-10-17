Christian Lells Coming-out: Anouschka Renzi amüsiert sich

Für Anouschka Renzi (62) endete das Abenteuer Promi Big Brother an Tag zwölf. Nach ihrem Auszug erfuhr die Schauspielerin erst, was sich im Container noch alles abgespielt hatte. Bei einer Pressekonferenz im Beisein von Promiflash wurde sie mit dem Coming-out von Christian Lell (42) konfrontiert. Der ehemalige Fußballer hatte seinen Mitbewohnern erzählt, dass er Bill Kaulitz (37) sexy finde und mehrmals etwas mit Männern gehabt habe. Renzi nahm die Nachricht mit einem Lachen auf und stellte klar, dass ihr die Sexualität ihres früheren Mitbewohners völlig gleichgültig sei: "Ja! Soll er seinen Dödel reinstecken, wo er will, ist mir scheißegal. Meine Fresse!" Derart entspannt blieb es bei anderen Themen nicht: Die Schauspielerin verriet, dass sie Christian gerne nominiert hätte. Dazu kam es aber nicht, denn er hatte sich gemeinsam mit Georgina Stumpf Nominierungsschutz gesichert.

Ihre Kritik an dem einstigen Profisportler begründete Anouschka ausführlich. Anfangs habe sie seine Lebensgeschichte berührt und sie habe ihm seine Erzählungen abgenommen. Mit der Zeit sei sie misstrauisch geworden. Christian habe gezielt das Gespräch gesucht und immer wieder direkt in die Kameras gesprochen. Sie wirft ihm vor, persönliche Themen und seine Beschäftigung mit Chakren bewusst für die Show zu inszenieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen und im Unterhaltungsgeschäft Fuß zu fassen: "Da habe ich langsam etwas durchschaut. Natürlich ist er verzweifelt. Er hat kein Geld mehr und muss irgendwie weiterkommen." Hass empfinde sie deswegen nicht, trotzdem sei bei Christian "Vorsicht geboten".

Auch Christians Annäherung an Nina Bridney (23) hält die Schauspielerin zumindest in Teilen für gespielt. Sie könne sich gut vorstellen, dass er der Streamerin vorgeschlagen habe, gemeinsam eine Show abzuziehen – schließlich bekämen Liebesgeschichten in Unterhaltungsformaten besonders viel Aufmerksamkeit. Neben seiner Sexualität hatte Christian in der Sendung auch über das schwierige Verhältnis zu seinem Vater gesprochen. Er habe keinen Kontakt zu ihm und wisse nicht einmal, ob dieser noch am Leben sei. Auch das stellte Renzi infrage und konterte mit einem Verweis auf ihre eigene Familiengeschichte: "Ich würde auch gerne wissen, wer mein Erzeuger ist. Ich kenne ihn nämlich nicht. Aber das geht nicht mehr, weil er schon tot ist."

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Joyn Christian Lell bei "Promi Big Brother", Oktober 2026

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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