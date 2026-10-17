Nach PBB-Exit: Das gönnte sich Anouschka noch in der Nacht

Für Anouschka Renzi (62) ging das Abenteuer Promi Big Brother am Freitag zu Ende: Bei der offenen Nominierung kassierte die Schauspielerin die meisten Stimmen ihrer Mitbewohner und musste den Container verlassen. An Schlaf war in der ersten Nacht in Freiheit allerdings kaum zu denken. Im Interview mit Promiflash verriet sie, womit sie sich nach den anstrengenden Drehtagen vor den Kameras zunächst etwas Gutes tat – und die kleine Belohnung fiel überraschend bescheiden aus. "Ehrlich gesagt, nur eine Cola", erklärte sie. Weil es im Hotel keine Minibar gab, hatte sie sich zuvor bei der Produktion ordentlich eingedeckt. Ihre Taschen stopfte sie kurzerhand mit Schokolade voll. Der Nachschlag hatte allerdings seinen Preis: Anouschka aß am Ende alles auf und musste dann mit Übelkeit kämpfen. Ins Bett ging sie danach trotzdem noch nicht.

Stattdessen stand für die Schauspielerin erst einmal Ordnung auf dem Programm. Sie erklärte im Gespräch mit Promiflash, dass sie abends gar nicht richtig herunterkommen könne, solange nicht alles organisiert sei. "Gestern Abend bin ich allerdings auch nicht richtig runtergekommen, weil ich es brauche, dass alles organisiert ist. Und es wurde ja alles auseinandergerupft: Eine Tasche stand hier, eine andere dort, meine Medikamente lagen irgendwo, meine Schminksachen auch", erzählte sie. Statt sich direkt schlafen zu legen, verteilte Anouschka ihr gesamtes Gepäck auf dem Hotelzimmerboden und sortierte ihre Sachen in aller Ruhe. Dadurch kam die Nachtruhe allerdings deutlich zu kurz. Da der Wecker am nächsten Morgen recht früh klingelte, war sie auch heute noch ziemlich erschöpft.

Auch nach der Show möchte Anouschka nicht auf ein bisschen Luxus verzichten. Sie freut sich auf ein langes, entspannendes Bad und möchte sich anschließend von Kopf bis Fuß mit Pflegecreme verwöhnen. Lange Erholung ist allerdings nicht eingeplant, denn beruflich geht es für die Schauspielerin direkt weiter. Schon bald muss sie sich wieder an die Arbeit machen und Texte für ihr nächstes Projekt einstudieren. Wo ihre Prioritäten liegen, machte sie gegenüber Promiflash unmissverständlich klar: "Danach muss ich Text lernen, Text lernen, Text lernen, denn am 10. November habe ich Premiere mit einem Theaterstück in Dresden." Auf der Bühne steht sie damit nur wenige Wochen nach ihrem Ausflug in den wohl bekanntesten Container Deutschlands.

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Joyn Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Imago Zu Gast bei der Premiere von Kinky Boots im Admiralspalast: Anouschka Renzi, Berlin, 18.12.2025

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