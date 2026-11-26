Christian Lell (42) hat auf seine Zeit als Fußballprofi zurückgeblickt und dabei auch persönliche Themen angesprochen. In der elften Folge von Der Promihof erzählte der ehemalige Verteidiger seinen Mitbewohnern von Erlebnissen auf und abseits des Rasens. Den Anstoß gab Julia Römmelt (32), die ihn am Küchentisch nach seiner Karriere beim FC Bayern München fragte. Christian kam während der Unterhaltung auch auf sein früheres Verhältnis zu Michael Ballack (50) zu sprechen. "Es gab privat so ein paar Grenzüberschreitungen, sag ich mal", erklärte er in der Sendung, ohne die Hintergründe näher auszuführen. Bei seinem Rückblick blieb es allerdings nicht bei dieser knappen persönlichen Bemerkung. Auch besondere Begegnungen auf dem Fußballplatz, seine heutigen Kontakte zu ehemaligen Kollegen und seine Biografie wurden zum Thema der Tischrunde.

Bei der Einordnung der damaligen privaten Situation nahm Christian auch sich selbst in die Verantwortung. Aus seiner Sicht hätten mehrere Beteiligte Fehler gemacht und würden heute anders handeln. Auf eine einseitige Schuldzuweisung verzichtete er damit. Anschließend standen wieder seine sportlichen Erinnerungen im Mittelpunkt. Als besonders harte Partie blieb ihm ein Spiel gegen den FC Barcelona im Gedächtnis, bei dem er auf Lionel Messi (39) traf. Auch nach dem Ende seiner Profikarriere ist die Verbindung zum Fußball für Christian nicht abgerissen. Die Runde bekam damit sowohl Geschichten aus seiner aktiven Laufbahn als auch einen Einblick in die Rolle, die der Sport heute noch in seinem Leben einnimmt.

Ein weiteres Thema war Christians Biografie. Darin beschäftigt sich der frühere Fußballer mit verschiedenen Stationen seines Lebens. Im Gespräch am Küchentisch erklärte er, welche Erfahrungen er für das Buch ausgewählt und welche Erlebnisse er bewusst nicht aufgenommen hat. Sein Rückblick umfasste damit sportliche Höhepunkte ebenso wie die Frage, wie viel Persönliches er öffentlich erzählen möchte. Julia hatte ihn zunächst nach seinen Jahren als Profi gefragt, doch daraus entwickelte sich eine Unterhaltung über unterschiedliche Abschnitte seiner Laufbahn. Während Christian auf dem Hof inzwischen einen anderen Alltag erlebt, bleiben seine Erfahrungen aus dem Profifußball und die Verbindungen zu früheren Weggefährten für ihn präsent. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Christian Lell spricht bei "Der Promihof"

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Imago Michael Ballack behauptet den Ball gegen Christian Lell beim 2:1-Sieg des FC Bayern in Köln in der Saison 2005/06

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