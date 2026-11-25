Zwischen Julia Römmelt (32) und Christian Lell (42) gibt es erstmals Ärger. In der zehnten Folge von Der Promihof sorgt mit Kevin Njie (30) für Spannungen. Zwischen dem Model und dem Sportler lief früher einmal etwas, doch Julia hatte Christian zunächst nichts davon erzählt. Auf dem Hof spricht der ehemalige Fußballprofi seine Mitstreiterin deshalb auf die Geschichte an. Für Christian steht fest: Weil Julia ihm die frühere Verbindung verschwiegen hat, hat sie ihn angelogen. Diesen Vorwurf möchte das Model allerdings nicht auf sich sitzen lassen. Julia widerspricht ihm entschieden und betont, dass es für sie einen klaren Unterschied zwischen einer Lüge und einer nicht erzählten Geschichte gibt. Damit zeigt sich beim Kennenlernen der beiden zum ersten Mal, wie unterschiedlich ihre Erwartungen an die Offenheit des anderen ausfallen.

"Lügen ist was ganz anderes", entgegnet Julia in der Sendung. Christian hält dennoch an seiner Sichtweise fest. Ob jemand bewusst etwas verschweigt oder die Unwahrheit sagt, läuft für ihn auf dasselbe hinaus. Julia kann seine strenge Auslegung offenbar nicht nachvollziehen und fordert ihn auf, sich zu entspannen. Doch der frühere Fußballer rückt von seiner Haltung nicht ab. Informationen wie diese zurückzuhalten, bewegt sich für ihn in einer Grauzone. Warum ihm selbst solche Details wichtig sind, erklärt er mit seinen Vorstellungen von einer Partnerschaft: "Das sind keine großen Sachen, aber im Detail. Weil ich den Partner meines Lebens finden will", stellt Christian klar. Bei der Aussprache beschäftigt ihn demnach vor allem, wie offen Julia von Beginn an mit ihm umgeht.

Julia wiederum hat noch eine andere Schwierigkeit mit Christians Auftreten. Sie kann bei seinen Aussagen nicht immer erkennen, ob er gerade scherzt oder seine Worte ernst meint. Das erschwert es ihr, seine Bemerkungen einzuordnen und entsprechend darauf zu reagieren. Zu den unterschiedlichen Vorstellungen von Ehrlichkeit kommt somit auch Unsicherheit darüber, wie die Aussagen des anderen gemeint sind. Während Julia den Vorwurf einer Lüge entschieden zurückweist, verlangt Christian auch bei vermeintlichen Kleinigkeiten Transparenz. Seine Suche nach einer langfristigen Partnerin verbindet er offenbar mit dem Wunsch, solche Dinge früh zu erfahren. Für das Model ist dagegen längst nicht jede Information, die sie zunächst für sich behält, mit einer Unwahrheit gleichzusetzen. Bei ihrer ersten Auseinandersetzung müssen die beiden somit feststellen, dass sie in diesem Punkt unterschiedliche Maßstäbe anlegen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Julia Römmelt und Christian Lell diskutieren bei "Der Promihof"

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RTLZWEI Julia Römmelt und Christian Lell mit einem Esel bei "Der Promihof"

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