Danny DeVito zeigt sich mit Krückstock auf dem roten Teppich

Großer Auftritt beim Filmfest Sitges unweit von Barcelona: Danny DeVito (81) stellte dort seine neue schwarze Horrorkomödie "Drag" vor und schritt dafür nicht allein über den roten Teppich. Begleitet wurde Danny von Tochter Lucy Chet DeVito und Sohn Jacob Daniel DeVito. Das Trio posierte eng umschlungen für die Fotografen und zeigte sich sichtlich vertraut. Ein Detail fiel bei dem Termin besonders ins Auge: Der Schauspieler erschien mit einem Krückstock und stützte sich beim Gehen darauf ab. Zu den Gründen für die Gehhilfe gab es keine Angaben. Für den Termin hatte der Filmstar eine helle Hose mit einem farbenfrohen Hemd kombiniert. Darauf waren unter anderem mehrere Logos der berühmten Route 66 zu erkennen. Der gemeinsame Auftritt passte auch beruflich bestens: Danny, Lucy und Jacob haben "Drag" zusammen produziert. Das berichtet unter anderem t-online. Damit stellten sie das Projekt bei dem spanischen Filmfestival nicht nur als Familie, sondern zugleich als gemeinsames Produktionsteam vor.

Für Lucy ist "Drag" gleich in doppelter Hinsicht ein Herzensprojekt. Sie ist nicht ausschließlich hinter den Kulissen tätig. Die älteste Tochter des Schauspielers übernimmt in der Horrorkomödie zugleich eine der Hauptrollen und steht damit auch selbst vor der Kamera. Die Regie des Streifens führten Raviv Ullman und Greg Yagolnitzer. Inhaltlich verbindet die Produktion Elemente einer schwarzen Komödie mit dem Horrorgenre. In den US-amerikanischen Kinos soll der Film Ende Januar anlaufen. Wann und ob "Drag" auch in Deutschland auf der großen Leinwand zu sehen sein wird, ist bislang nicht bekannt – ein Starttermin hierzulande steht noch aus. Auch bei der Präsentation in Sitges stand deshalb zunächst die internationale Festivalvorstellung im Vordergrund. Durch die doppelte Aufgabe von Lucy als Produzentin und Hauptdarstellerin ist "Drag" zugleich ein besonders enges Familienprojekt der DeVitos.

Insgesamt ist Danny dreifacher Vater. Lucy Chet ist die älteste Tochter, es folgen Tochter Grace und Sohn Jacob Daniel als jüngstes Kind. Danny und Rhea heirateten 1982, gingen im Jahr 2017 jedoch getrennte Wege. Geschieden sind die beiden bis heute nicht. Vor der Kamera blickt Danny auf eine jahrzehntelange Karriere zurück. Seinen Durchbruch feierte er Mitte der 1970er-Jahre mit dem Drama "Einer flog über das Kuckucksnest". Einem großen Publikum wurde er unter anderem als Bruder von Arnold Schwarzenegger (79) in der Komödie "Twins – Zwillinge" bekannt. Eine weitere seiner bekanntesten Figuren ist der Bösewicht Pinguin aus "Batmans Rückkehr". Bei seinem aktuellen Projekt "Drag" arbeitet Danny nun gleich mit zwei seiner Kinder zusammen.

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Imago Danny DeVito, Lucy Chet DeVito und Jacob Daniel DeVito präsentieren "Drag"

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Imago Photocall zum Film "Drag" beim Sitges Film Festival mit Danny DeVito

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Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito in "Twins"