Danny DeVito plant Regie-Comeback mit Mammut-Projekt

Mehr als zwei Jahrzehnte hat Danny DeVito (81) keinen Spielfilm mehr inszeniert – doch jetzt plant der 81-jährige Hollywood-Star sein großes Regie-Comeback. Gegenüber SFGATE verriet er, den Roman "McTeague" von Frank Norris aus dem Jahr 1899 unter dem Titel "Gier nach Gold" verfilmen zu wollen. Das Buch beschäftige ihn schon lange, erklärte er: "Ich habe schon immer versucht, diesen Film zu machen [...] und bin gerade dabei, ihn auf die Beine zu stellen." Den Stoff bezeichnet Danny als kraftvoll – und der Vergleich, den er für sein geplantes Projekt zieht, lässt aufhorchen: Er stellt es in eine Reihe mit Paul Thomas Andersons (56) gefeiertem Meisterwerk "There Will Be Blood".

In dem Buch geht es um den Zahnarzt McTeague, der ohne Lizenz praktiziert und damit zunächst erfolgreich ist. Als seine Frau Trina 5.000 Dollar – umgerechnet etwa 4.400 Euro – im Lotto gewinnt, nimmt das Glück jedoch eine düstere Wendung – und die Familie stürzt immer tiefer in den Ruin. Danny möchte den Film am liebsten an den Originalschauplätzen in San Francisco drehen. "Wir müssten die Stadt so aussehen lassen, wie sie um die Jahrhundertwende aussah [...] Vieles davon würde getrickst werden, doch ich würde versuchen, an der Polk Street zu drehen", erklärte er. Ob die Finanzierung für das ambitionierte Mammutprojekt gesichert werden kann oder Danny es womöglich aus eigener Tasche stemmt, bleibt noch offen.

Dannys letzter Kinofilm als Regisseur war "Der Appartement-Schreck" aus dem Jahr 2003, der sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik durchfiel. Davor hatte er mit Werken wie "Matilda", "Der Rosenkrieg" und "Schmeiß' die Mama aus dem Zug!" bewiesen, dass er ein echtes Händchen für pechschwarze Komödien hat. Parallel zu seiner Regiekarriere etablierte er sich über Jahrzehnte als einer der bekanntesten Charakterdarsteller Hollywoods – ob in "Einer flog über das Kuckucksnest", "Batmans Rückkehr" oder der Kultserie "It's Always Sunny in Philadelphia", in der er bis heute zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny DeVito im Jahr 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Rhea Perlman und Danny DeVito im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

Imago Filmszene aus "Matilda" (1996) mit Danny DeVito, Mara Wilson und Rhea Perlman