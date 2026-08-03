Darum lassen sich Danny DeVito und Ex Rhea nicht scheiden

Seit 2017 sind Danny DeVito (81) und Rhea Perlman (78) offiziell getrennt – doch von einer Scheidung will das einstige Hollywood-Traumpaar bis heute nichts wissen. In einem Interview mit dem Magazin AARP gewährte Danny nun seltene Einblicke in ihr ungewöhnliches Miteinander. Der Schauspieler verriet, dass er und Rhea sich täglich hören und einmal pro Woche gemeinsam essen. Auch ihre Enkel besuchen sie regelmäßig zusammen. "Wir sind immer bei ihr zuhause. Wir sehen die Enkelkinder zusammen, so etwas in der Art. Das ist eine gute Beziehung", schilderte er im Interview. Genau diese besondere Konstellation sorgt nun im Netz für viele Reaktionen und neugierige Diskussionen.

Fans im Netz reagierten auf Dannys Aussagen mit einer Mischung aus Verwirrung und Bewunderung. Einige diskutierten darüber, dass die beiden offenbar ohne die klassischen Erwartungen einer Ehe besser miteinander klarkommen, andere hoben hervor, dass für sie heute vor allem Nähe, Begleitung und Familienleben zählen. Auch Rhea hatte bereits 2022 gegenüber dem People-Magazin betont, wie einzigartig ihre Verbindung sei: "Wir sind immer noch getrennt, aber wir sehen uns oft und sind immer noch eine Familie. Wir können Dinge zusammen machen, wir können Dinge getrennt machen. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass Danny und ich in der Lage waren, einige schwierige Zeiten zu meistern, um diese andere Art von Beziehung haben zu können. Ich denke, das ist ziemlich selten." Diese Worte scheinen bis heute zu gelten.

Danny DeVito und Rhea Perlman sind seit 1982 verheiratet. Sie lernten sich 1971 am Set der Sitcom "Taxi" kennen und waren über ein Jahrzehnt lang ein Paar, bevor sie ihre Beziehung offiziell machten. Die beiden hatten über 30 Jahre lang zusammen eine Ehe geführt und sind gemeinsame Eltern von drei Kindern. Trotz ihrer Trennung bleibt ihnen die gemeinsame Zeit und vor allem das Dasein als Familie am wichtigsten. Dies betonte Danny auch vor Kurzem noch einmal auf der GO-Gala. Auf dem Event sprach der "It’s Always Sunny in Philadelphia"-Star davon, wie sehr ihn seine Rolle als Opa erfüllt.

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Imago Danny DeVito und Rhea Perlman bei den Champions for Children Awards, 2025

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Getty Images Rhea Perlman, Lucy DeVito, und Danny DeVito im Jahr 2024

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Imago Danny DeVito und Rhea Perlman in der Serie "Taxi", 1980