"Matilda"-Stars überraschen Fans mit großer Reunion

Was für eine Reunion! 30 Jahre nach dem Kinostart von "Matilda" haben Mara Wilson (39) und Danny DeVito (81) die Fans des Fantasyfilms mit einem besonderen Wiedersehen überrascht. Am vergangenen Wochenende feierten die damalige Hauptdarstellerin, ihr Filmvater und Regisseur sowie mehrere Kollegen das Jubiläum des Klassikers von 1996 in der Londoner Royal Albert Hall. Rund 5.000 Fans waren bei dem besonderen Abend dabei. Das berichtet unter anderem die Daily Mail. Das Royal Philharmonic Concert Orchestra spielte die Filmmusik, und die Geschichte wurde live erzählt. Dann sorgte Danny für die große Überraschung: Er kündigte frühere Mitglieder der Besetzung an und bat sie auf die Bühne. Neben Mara zeigte sich auch Pam Ferris, die einst die gefürchtete Schulleiterin Miss Trunchbull verkörperte. Außerdem standen die früheren Kinderstars Kiami Davael, Jacqueline Steiger und Kira Spencer Hesser im Rampenlicht. Die drei hatten damals Matildas Mitschülerinnen Lavender, Amanda und Hortensia gespielt. Gemeinsam ließ die frühere Besetzung den beliebten Familienfilm noch einmal aufleben.

Auf die Beine gestellt hatte Danny die Jubiläumsveranstaltung zusammen mit dem Komponisten David Newman. Nach dem Abend hielt Mara die besondere Reunion mit einem Gruppenfoto auf Instagram fest. Zu der Aufnahme schrieb die Schauspielerin begeistert: "Jubiläumsfeier zu 30 Jahren 'Matilda' in der Royal Albert Hall in London! Fünftausend 'Matilda'-Fans! Ich kann es immer noch nicht glauben!" Auch ihren früheren Kollegen widmete sie liebevolle Worte: "Was für eine Freude, mit Menschen zu feiern, die mir so viel bedeuten und mit denen ich so viele wundervolle Erinnerungen teile. Jaki, Kiami, Pam, Kira, David Newman und natürlich Onkel Danny, ich liebe euch alle." Zwei bekannte Gesichter fehlten allerdings: Embeth Davidtz alias Miss Honey und Rhea Perlman (78), die Matildas Mutter spielte, konnten nicht dabei sein. Embeth meldete sich jedoch in den Kommentaren unter Maras Beitrag zu Wort: "Ich bin so, so traurig, dass ich nicht dabei sein konnte! Ihr seht alle wundervoll aus!"

Mara und Danny verbindet seit den Dreharbeiten eine besonders enge Beziehung. Während der Dreharbeiten erkrankte Maras Mutter Suzie an Brustkrebs. Danny und seine damalige Ehefrau Rhea kümmerten sich in dieser schwierigen Zeit um die junge Schauspielerin und wurden für sie zu einer zweiten Familie. Mara erinnerte sich später daran, dass sie bei den beiden zu Hause übernachten durfte und mit ihnen Theaterstücke sowie Kinofilme besuchte. Die beiden hätten zudem darauf geachtet, dass sie trotz der Arbeit am Set wie ein Kind behandelt wurde. So habe sie auch mit den Kindern des Schauspielerpaares spielen können. Suzie starb kurz nach dem Abschluss der Produktion. "Matilda" wurde ihr anschließend gewidmet. Dass diese enge Verbindung bis heute besteht, machte Mara nun auch bei ihren Instagram-Grüßen deutlich: Selbst drei Jahrzehnte später nennt sie Danny noch immer liebevoll "Onkel Danny".

Anzeige Anzeige

Imago Filmszene aus "Matilda" (1996) mit Danny DeVito, Mara Wilson und Rhea Perlman

Anzeige Anzeige

Instagram / marawilson Cast von "Matilda"

Anzeige Anzeige