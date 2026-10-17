Dieser "Gone Girl"-Star macht Ben Affleck noch heute nervös

Ben Affleck (54) hat offenbar noch immer großen Respekt vor seiner ehemaligen "Gone Girl"-Kollegin Rosamund Pike (47). Obwohl die Dreharbeiten zu dem Psychothriller bereits mehr als ein Jahrzehnt zurückliegen, sorgt die britische Schauspielerin bei ihm offenbar bis heute für ein mulmiges Gefühl. Im Gespräch mit Variety verriet der Hollywoodstar, dass ihn vor allem ihr intensiver, durchdringender Blick nachhaltig beeindruckt habe. Schon in dem 2014 erschienenen Film sorgte Rosamund damit für eine unheimliche Atmosphäre. Doch auch abseits der Kameras konnte Ben diese Ausstrahlung offenbar nicht so leicht abschütteln. Als die beiden nach den Dreharbeiten erneut miteinander sprachen, habe sie ihn mit demselben einschüchternden Blick angesehen. "Ich habe immer noch Angst vor Rosamund Pike", gestand der Schauspieler gegenüber dem Branchenmagazin.

Wie sehr Rosamund ihren einstigen Filmpartner beeindruckt hat, verdeutlichte Ben mit einer amüsanten Anekdote. "Ich so: 'Hey Rosamund. Wie geht es dir?'", erinnerte sich der Schauspieler an ein Wiedersehen nach den Dreharbeiten. Doch schon bei ihrem Anblick fühlte er sich offenbar sofort an die düstere Atmosphäre des Thrillers erinnert. "Sie hat immer noch diesen gewissen Blick. Ihr wisst, was ich meine?", erzählte er. Als Rosamund dann auch noch das Wort ergriff, wurde ihm nach eigener Aussage endgültig mulmig zumute. Mit nachgeahmtem britischem Akzent zitierte er ihre Antwort: "Hallo Ben, es ist schön, mit dir zu sprechen." Seine Gedanken in diesem Moment brachte er mit einem knappen "Ich so: 'Oh, Scheiße.'" auf den Punkt. Bei aller scherzhaften Furcht hatte Ben aber auch jede Menge Lob für seine Kollegin übrig. "Sie hat immer noch diese Ausstrahlung. Es war eine großartige Darstellung. Sie war großartig in dem Film", schwärmte er.

In David Finchers (64) Psychothriller "Gone Girl" schlüpften Ben und Rosamund in die Rollen des Ehepaars Nick und Amy Dunne, dessen Beziehung von Geheimnissen, Misstrauen und Manipulation geprägt ist. Als Amy plötzlich spurlos verschwindet, gerät ihr Ehemann unter Mordverdacht. Im weiteren Verlauf entwickelt sich zwischen den beiden eine immer düsterere und bedrohlichere Dynamik. Besonders Rosamund sorgte mit ihrer eiskalten und berechnenden Darstellung für Aufsehen. Der Film erschien 2014 und basiert auf dem gleichnamigen Bestseller. Wer sich selbst von der eindringlichen Performance der Schauspielerin überzeugen möchte, kann den Thriller unter anderem über Anbieter wie Apple TV und Amazon Prime Video abrufen.

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Imago Ben Affleck bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony im Barker Hangar, Santa Monica, am 18. April 2026

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Getty Images Rosamund Pike, Schauspielerin

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Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images Die Crew des Films "Gone Girl" bei der Premiere in New York City 2014