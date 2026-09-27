Ben Affleck würde gern wieder mit Ex Jen Garner arbeiten

Ben Affleck (54) und Jennifer Garner (54) waren zwischen 2005 und 2018 ein Ehepaar und wuppen heute die Erziehung ihrer Kids – gemeinsam vor der Kamera standen sie zuletzt allerdings vor mehr als zwei Jahrzehnten, nämlich 2003 in "Daredevil". Für seinen neuen Thriller "Animals" wollte der Schauspieler und Regisseur das ändern und seine Ex-Frau für eine zentrale Rolle gewinnen. Daraus wurde nichts – die Tür für ein gemeinsames Projekt hält er trotzdem weit offen. Gegenüber Entertainment Weekly gerät Ben regelrecht ins Schwärmen...

Ben macht kein Geheimnis daraus, dass er sich ein gemeinsames Projekt mit Jen sehr wünscht. "Ich würde ehrlich gesagt sehr gerne mit ihr arbeiten. Sie ist fabelhaft, und wir sind wirklich gute Freunde, und ich bin ihr zutiefst dankbar, und wir haben eine großartige Beziehung", beteuert er. Bei einem passenden Stoff könnte es also durchaus zu einem Wiedersehen im Film kommen. In "Animals" spielt nun Kerry Washington (49) statt Jennifer die Ehefrau seiner Figur.

Der Grund für Jennifers Absage ist schnell erklärt: Die Schauspielerin hatte keine Lust, ausgerechnet an der Seite ihres echten Ex-Mannes eine kriselnde Ehe zu verkörpern. Ihre Sorge: Die gemeinsame Vergangenheit könnte die Wahrnehmung der Zuschauer beeinflussen. "Das wollen wir nicht machen. Das bringt nur Altlasten mit sich", habe sie ihm laut Entertainment Weekly geantwortet. Ben kann diesen Einwand offenbar gut nachvollziehen – in Zukunft soll es dann ein Projekt sein, bei dem die frühere Beziehung der beiden nicht von der eigentlichen Handlung ablenkt.

Ursprünglich war "Animals" ganz anders geplant: Matt Damon (55) sollte einen Bürgermeisterkandidaten in Los Angeles spielen, dessen Sohn entführt wird – und Jennifer dessen Ehefrau. Für Ben hatte die Idee nicht nur künstlerische Vorteile: Durch aufeinander abgestimmte Drehpläne hätten er und seine Ex-Frau sich abwechselnd um ihre drei gemeinsamen Kinder Violet, Fin und Samuel kümmern können. Dann verzögerte sich die Produktion und Matt war wegen der Dreharbeiten zu "The Odyssey" nicht mehr verfügbar. Also übernahm Ben die Hauptrolle selbst – woraufhin Jennifer aus dem Projekt ausstieg.

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, März 2014

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Getty Images Jennifer Garner bei Apples "The Last Thing He Told Me" Season-Two-Tastemaker-Event in West Hollywood, 12. Februar 2026

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Garner, Januar 2014

Imago Ben Affleck bei der 12th Breakthrough Prize Ceremony im Barker Hangar, Santa Monica, am 18. April 2026