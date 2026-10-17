Eizellen einfrieren: Gabby Allen sorgt sich um Fruchtbarkeit

Gabby Allen hat einen wichtigen Schritt in Richtung Familienplanung gewagt. Die ehemalige Kandidatin von Love Island hat damit begonnen, ihre Eizellen einfrieren zu lassen, und nahm ihre Fans auf Instagram zu ihrem ersten Termin mit. In einem Video berichtete die Britin, dass ihr zunächst Blut abgenommen worden sei, um unter anderem ihren AMH-Wert und ihre Schilddrüsenwerte zu überprüfen. Der AMH-Wert kann Hinweise auf die vorhandene Eizellreserve geben. Für Gabby sind die Untersuchungen besonders wichtig, da bei ihr das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) diagnostiziert wurde. Nun möchte sie herausfinden, wie es tatsächlich um ihre Fruchtbarkeit steht. Dass dieser Schritt für sie mit gemischten Gefühlen verbunden ist, machte die Reality-TV-Bekanntheit deutlich. "Ich habe heute endlich mit dem Einfrieren meiner Eizellen begonnen und bin so nervös, aber auch aufgeregt – einfach, um zu wissen, was los ist. Gleichzeitig bin ich auch sehr besorgt", gestand sie sichtlich bewegt.

Die Sorge vor den Untersuchungsergebnissen kommt nicht von ungefähr. Zwar seien Gabbys AMH-Werte bei früheren Bluttests unauffällig gewesen, doch aufgrund ihrer PCOS-Diagnose ist sie unsicher, wie aussagekräftig diese Ergebnisse tatsächlich sind. Bei einer früheren Ultraschalluntersuchung seien außerdem an beiden Eierstöcken jeweils 20 Zysten festgestellt worden. Besonders eine Frage beschäftigt die Influencerin deshalb derzeit. "Wenn ich wegen des PCOS keinen Eisprung habe, bin ich dann überhaupt fruchtbar?", fragte sie ihre Follower auf Instagram. Gleichzeitig räumte Gabby ein, selbst noch nicht genau zu verstehen, welche Auswirkungen die Erkrankung auf ihre Chancen auf eine Schwangerschaft haben könnte. Trotzdem möchte sie ihre Erfahrungen mit dem Einfrieren ihrer Eizellen weiterhin öffentlich teilen. Viele Fans hätten sie bereits darum gebeten, den Prozess zu dokumentieren. Zum Abschluss ihres Videos bat die Britin ihre Community, ihr die Daumen zu drücken und ihr von eigenen Erfahrungen oder hilfreichen Tipps zu berichten.

Bekannt wurde Gabby 2017 durch ihre Teilnahme an der britischen Ausgabe von "Love Island". In der Datingshow verliebte sie sich damals in Marcel Somerville, doch nach rund zehn Monaten ging die Beziehung in die Brüche. Anfang 2025 wagte sie bei "Love Island: All Stars" einen weiteren Versuch, die große Liebe im Fernsehen zu finden – zunächst mit Erfolg. Gemeinsam mit Casey O'Gorman gewann sie die Staffel, und auch nach dem Finale führten die beiden ihre Romanze fort. Allerdings war das Liebesglück nicht von Dauer: Schon kurze Zeit später verkündeten sie ihre Trennung. Anfang 2026 nahm Gabby schließlich an der Datingshow "Celebs Go Dating" teil, um erneut nach einem passenden Partner zu suchen. Doch auch dort scheint sie ihren Traummann nicht gefunden zu haben. Aktuell ist die Reality-TV-Bekanntheit weiterhin Single.

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Getty Images Gabby Allen im August 2024 in London

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Getty Images Gabby Allen im März 2025 in London

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Getty Images Gabby Allen im Januar 2024 in London

Gabby lässt ihre Eizellen einfrieren: Findet ihr diesen Schritt richtig? Absolut – sie schafft sich damit in einer unsicheren Situation mehr Klarheit und Optionen. Ich verstehe ihre Gründe, aber ich hätte die Untersuchungsergebnisse erst einmal abgewartet. Ergebnis anzeigen