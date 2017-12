Weihnachten steht für Gabby Allen einfach unter keinem guten Stern! Vor fünf Jahren an den Feiertagen starb der Papa der britischen Love Island-Kandidatin an Krebs. Das Fest der Liebe machte ihr daher in der letzten Zeit immer wieder zu schaffen. Dieses Jahr sollte endlich alles anders werden: Die 25-Jährige verkündete im Interview mit The Daily Star zuvor, dass sie sich zum ersten Mal wieder auf das Fest freuen könne – der Grund dafür sei ihre "Love Island"-Liebe Marcel Somerville. Doch dann der Schock: Gabbys Oma verstarb am Mittwochmorgen!