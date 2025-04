Gabby Allen zeigt stolz ihre neue Oberweite nach OP

Gabby Allen, bekannt aus der englischen Version von Love Island, sorgte in London für Aufsehen, als sie bei einem Event von NYX Professional Makeup in einem atemberaubenden schwarzen Minikleid erschien. Besonders auffällig: die Ergebnisse ihrer zweiten Brustoperation. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, zeigt die 33-Jährige stolz ihre neue Oberweite. Die Fitness-Enthusiastin, die bereits 2017 ihren ersten Eingriff hatte, entschied sich erneut für eine OP, nachdem Probleme mit ihren Implantaten aufgetreten waren. Neben anderen Reality-TV-Stars wie Demi Jones genoss Gabby den Abend in der britischen Hauptstadt und strahlte vor den Kameras.

Ein weiterer Grund für die erneute Operation ist ihre Skoliose, die bei ihr im Alter von elf Jahren festgestellt wurde. Nach einer schweren Wirbelsäulen-Operation, bei der Metallstäbe eingesetzt und Rippen entfernt wurden, wuchsen diese fehlerhaft zurück, was nicht nur ihre Brust, sondern auch ihr Selbstbewusstsein beeinträchtigte. Nachdem sie 2023 erneut eine Operation an der Wirbelsäule hatte, ließ Gabby ihre Brüste im Dezember desselben Jahres korrigieren. Sie sprach offen darüber, wie die frühere OP-Erfahrung und ihre körperlichen Einschränkungen ihre Entwicklung beeinflussten. "Ich war unzufrieden mit meiner Brust, da mein Körper aufgrund meiner Skoliose nicht so gewachsen ist wie bei anderen", erklärte sie gegenüber dem Magazin OK!.

Abseits ihrer Operationen gibt es weitere Neuigkeiten in Gabbys Leben: Nach ihrem Sieg bei "Love Island All Stars" ist sie nun offiziell in einer Beziehung mit Casey O'Gorman, ihrem Partner aus der Show. Nachdem Fans spekuliert hatten, ob die Chemie zwischen den beiden nicht bloß für die Kamera gespielt war, überraschten sie ihre Anhänger nun mit der Nachricht auf Instagram. "Mein Freund macht mein Voiceover", schrieb Gabby kürzlich scherzhaft unter ein Video, in dem Casey über ihre Vorbereitungen für ein Event sprach. Die beiden scheinen also nicht nur vor der Kamera ein perfektes Team zu sein, sondern haben beide auch privat ihr Glück gefunden.

Getty Images Gabby Allen im Januar 2024 in London

Getty Images Gabby Allen im August 2024 in London

