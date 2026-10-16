Fans gespalten: "Promi Big Brother"-Bewohner performen Song

Bei Promi Big Brother stand eine ganz besondere Aufgabe auf dem Programm: Die Gartenbewohner Georgina Stumpf, Christian Lell (42), Nadja Benaissa (44), Axel Schulz (57) und Anouschka Renzi (62) bekamen die Challenge, gemeinsam ein Lied zu schreiben. Das Quintett setzte sich zusammen, feilte am Text und probte die Melodie, bevor es seine Eigenkreation schließlich am Zaun den Hausbewohnern vortrug. Drinnen kam der Auftritt bestens an: René Dost (57) und Francesca Morgese zeigten sich sichtlich angetan, Maurice Dziwak (28) feierte die Darbietung sogar mit einem knappen "Brilliant." Ganz anders fiel das Urteil allerdings bei den Zuschauern aus. Auf der Plattform X gab es jede Menge Spott für den Gesang der prominenten Bewohner. Zwischen Begeisterung im Container und Häme im Netz lagen damit nur wenige Minuten.

"Nicht singen. Bitte, nicht singen", flehte ein Nutzer verzweifelt, als sich die Gartenbewohner in Position brachten. Ein weiterer Kommentar bezeichnete die Nummer schlicht als "Cringe-Moment deluxe". Auch Vergleiche mit anderen TV-Musikformaten blieben nicht aus. "Ist ja wie im Fernsehgarten (nicht positiv gemeint)", hieß es in einem Beitrag. Ein anderer Zuschauer griff zu einem spöttischen Seitenhieb in Richtung Castingshow: "Ich sage es mal so: Das Lied hat das Potenzial, erfolgreicher in den Charts zu werden als der letzte DSDS-Siegersong." Auch der Rest der Reaktionen sparte nicht mit Sarkasmus. "Ich glaube, der Nachbar von unten hat gerade mit dem Besen gegen die Decke geklopft", schrieb ein Nutzer. Ein weiterer resümierte: "Musik verbindet alle, die nicht singen können."

Eine zentrale Zeile des Songs lautet: "Egal, was kommt, wir ziehen es durch." Anouschka steuerte zudem eine augenzwinkernde, sehr persönliche Passage bei. "Ich bin geboren, um zu leben, und ich lebe so gerne. Ich gehe allen auf die Nerven, aber es ist mir egal", sang die Schauspielerin. Axel wiederum nutzte den Moment nach der Darbietung für einen Verweis auf seine Aufgaben im Gartenbereich. "Ich hau bei 'Big Brother' nicht nur das Holz klein", erklärte der frühere Boxer. Ob er mit seiner Zeile etwa auch auf seinen Streit mit Christian anspielte?

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Joyn / Willi Weber Der Promi-BB-Gartenzaun verbindet die zwei Bereiche, 2026

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Joyn Axel Schulz und Anouschka Renzi bei "Promi Big Brother" 2026