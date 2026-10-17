Gedeon will Nadja Nudeln aus Müll geben: PBB-Fans feiern ihn

Im Haus von Promi Big Brother sorgt ein Topf mit Nudeln für reichlich Gesprächsstoff. Während Nadja Benaissa (44) ein Nickerchen hält, nimmt Gedeon Burkhard (57) den Garten in Angriff und räumt auf. Auch die übrig gebliebenen Nudeln landen im Müll – Essensreste, die zuvor niemand mehr anrühren wollte. Dumm nur: Als die Sängerin später hungrig aufwacht, beschwert sie sich bei ihm. Der Schauspieler lässt das nicht auf sich sitzen und holt den Topf kurzerhand wieder aus der Tonne. Er spült die Nudeln mit kochendem Wasser ab und fischt sogar ein Stück Zahnseide heraus, das sich darin verfangen hat. Anschließend bietet er Nadja die wiederaufbereitete Mahlzeit an. Die lehnt allerdings höflich ab: "Vielen Dank. Das hättest du nicht machen müssen. Ich ess das nicht."

Unbeobachtet bleibt die kuriose Rettungsaktion nicht. Maurice Dziwak (28) und Georgia Stumpf verfolgen das Geschehen und können sich das Lachen nicht verkneifen. "Gedeon hat die jetzt ganz doll sauber gemacht, mit heißem Wasser", kichern die beiden Bewohner über die Reinigungsmethode. Gedeon ging es vor allem darum, seinen Fauxpas wiedergutzumachen. Schließlich hatte er die Portion ohne Rücksprache weggeworfen, während Nadja schlief. Dass sie sein Angebot am Ende ausschlägt, nimmt er sportlich. Im Einzelinterview zeigt der Schauspieler Verständnis für die Reaktion der Sängerin und räumt ein: "Ich verstehe das alles, war mein Fehler." Die Nudeln blieben damit endgültig ungegessen – die Szene sorgte im Haus aber für jede Menge Erheiterung.

Bei den Zuschauern kommt Gedeons pragmatische Art gut an. Auf X feiern zahlreiche Fans, dass der Schauspieler im Haus mit anpackt und nach seinem Missgeschick sofort nach einer Lösung sucht. "Jetzt holt Gedeon die Nudeln aus dem Müll, wäscht sie liebevoll ab, bereitet sie zu", schildert ein User die Szene amüsiert. Andere werden noch deutlicher: "Ich liebe Gedeon." Ein dritter Zuschauer lobt: "Gedeon macht wenigstens etwas. Er ist völlig pragmatisch und packt an." Weniger gut kommt wiederum Gedeons Mitstreiter Christian Lell (42) an. Ihn fand auch Kim Virginia Grey (31) unangenehm, wie sie gegenüber Promiflash verriet.

Anzeige Anzeige

Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige Anzeige

Imago Nadja Benaissa beim "Promi Big Brother" Reveal Event, September 2026

Anzeige Anzeige

Joyn Gedeon Burkhard bei "Promi Big Brother" 2026

Anzeige